Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub-20

Argentina se impuso a Colombia por 1-0 este miércoles en las semifinales del Mundial Sub-20 en Chile, en un partido jugado en el estadio Nacional de Santiago en el que hizo gala de su efectividad y solidez, y avanzó a la final del torneo, en la que ante Marruecos buscará el próximo domingo su séptimo título en la categoría.
Será la segunda vez en 20 años que un equipo africano juegue una final, y como en 2005, lo hará frente a Argentina. En aquella ocasión Lionel Messi marcó un doblete para derrotar a Nigeria.
Los cafeteros, por su parte, a pesar de su valor ante la adversidad y jugando con uno menos por la expulsión de Jhon Rentería en el minuto 79, sucumbió y enfrentará a Francia por el tercer lugar el sábado 18 en Santiago.
El delantero de Newell’s Matteo Silvetti definió el triunfo para la albiceleste al minuto 72, con lo que volvió a ser clave como lo fue ante México en cuartos de final cuando marcó el tanto del triunfo.
La Albiceleste tiene la oportunidad de acabar con 18 años de espera y buscar su séptima corona ante los marroquíes, tras la última conseguida en la edición de 2007.
Marruecos, el otro finalista
La selección sub-20 de Marruecos alargó este miércoles el momento dulce del país en el futbol al clasificarse para la final del Mundial juvenil que transcurre en Chile tras imponerse a Francia por 5-4 en una tanda de penaltis.
Marruecos y Francia igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario y mantuvieron el equilibrio en la prórroga del partido jugado en el estadio Elías Figueroa Brander.
Los "Leones del Atlas", que terminaron en el cuarto puesto del Mundial absoluto jugado en 2022 en Qatar, hoy se clasificaron por primera vez a la final de un Mundial sub-20.
La figura del partido surgió sobre el final. El tercer guardameta Abdelhakim Misbahi, que entró en el minuto 125 solo para la tanda, y detuvo el definitivo lanzamiento a Djylian N'Guesan.
Los dos equipos plantearon un libreto conservador que les anuló en el centro del campo, pero les ocasionó un gran desgaste físico.
*Información EFE.