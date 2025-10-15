Así será la organización de Juegos Centroamericanos 2025

El director ejecutivo de los XII Juegos Centroamericanos que se llevarán a cabo en Guatemala, José del Busto, espera que el evento que empezará el próximo sábado retome la relevancia que tenía en el pasado.
Del Busto indicó en una entrevista con EFE que lo más importante de la justa "es el aspecto deportivo", sin olvidar que "mueve la economía" del país sede y "trae muchos efectos positivos".
El director ejecutivo de los Juegos Centroamericanos recordó además que para muchos atletas las competencias "representan su única participación dentro del Ciclo Olímpico ya que sus disciplinas no están en el programa" de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y tampoco de los Juegos Panamericanos.
De igual manera, los Juegos Centroamericanos son "el primer peldaño para muchos atletas que inician la ruta de su clasificación" a los Juegos Olímpicos, que en este caso se llevarán a cabo en 2028 en Los Ángeles, precisó el guatemalteco.
Del Busto recalcó que para la presente edición de los Juegos Centroamericanos la organización se propuso "el programa más grande de la historia" de las justas deportivas del istmo con un total de 41 deportes.
En busca de la descentralización
El exatleta de polo acuático, ganador de una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala en 2001, explicó que uno de los principales retos de la organización ha sido la descentralización del evento, ya que no se realizará únicamente en la capital del país.
"Creo que uno de los desafíos más interesantes es el tema de la descentralización, es decir, tener 12 sedes (dentro de Guatemala) es un reto muy grande y hemos logrado que muchos departamentos (provincias) se sumen a la fiesta", expuso.
"Pero a nivel organización ha sido un desafío porque hay que estar de la mano con las autoridades locales para coordinar con las municipalidades", recalcó.
Dichos retos suponen la resolución de la "movilidad de los atletas" por "los temas de las lluvias", ya que el invierno en Guatemala culmina hasta noviembre y el objetivo es que "las delegaciones lleguen seguras y en tiempo a cada destino".
También resulta igual de trascendente el hospedaje de los atletas en hoteles, "no por la capacidad" de los mismos sino "por los procesos administrativos como las garantías de pago, pero hemos logrado el apoyo de 30 establecimientos y en Ciudad de Guatemala tenemos prácticamente copada la zona hotelera", aseguró el dirigente deportivo.
