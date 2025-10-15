 Así se volvió viral José "el Caballo" Morales
Deportes

Así se volvió viral José "el Caballo" Morales con su acción ante El Salvador

Los hinchas guatemaltecos celebraron con gritos y aplausos, coreando el nombre del defensor como muestra de gratitud y admiración.

José “el Caballo” Morales., Federación Nacional de Guatemala.
José “el Caballo” Morales. / FOTO: Federación Nacional de Guatemala.

En un partido cargado de tensión por la eliminatoria mundialista de Concacaf, Guatemala logró su primera victoria rumbo a la Copa del Mundo 2026, y el gran protagonista inesperado fue José "el Caballo" Morales Concua. Su intervención clave en uno de los momentos más críticos del encuentro ante El Salvador se volvió viral en redes sociales y desató la euforia de los aficionados.

Cuando el cuadro salvadoreño presionaba con fuerza buscando el empate, un balón peligroso se coló en el área guatemalteca tras un remate de Brian Gil. Fue entonces cuando Morales apareció en el momento justo y, con una patada salvadora, evitó que la pelota cruzara la línea de gol. La acción, que más de uno describió como "de película", mantuvo la ventaja de Guatemala y aseguró los tres puntos en un partido crucial para la clasificación.

La jugada no pasó desapercibida: los hinchas guatemaltecos celebraron con gritos y aplausos, coreando el nombre del defensor como muestra de gratitud y admiración. 

La reacción de  José "el Caballo" Morales 

Morales, por su parte, se mostró humilde ante los elogios y destacó el valor del trabajo en equipo.

Uno, pues, trata siempre de defender el arco, al final es mi deber," dijo el jugador al ser consultado sobre su salvada en la línea. Agregó que su concentración y determinación fueron fundamentales: "Gracias a Dios pude seguir la jugada y bueno, Dios nos echó la mano y pude sacar de la línea". Sin embargo, insistió en que la acción fue fruto de un esfuerzo colectivo.

Con esta intervención, José Morales no solo evitó un empate que podría haber cambiado el rumbo del partido, sino que también se consolidó como un referente de la defensa guatemalteca, recordando que a veces los héroes surgen donde menos se espera.

Guatemala celebra su victoria y el nombre de "el Caballo" Morales quedará en la memoria de los aficionados como sinónimo de garra, entrega y determinación.

