Mister Chip responde sobre las posibilidades de Guatemala de ir al Mundial

Guatemala se encuentra a un paso de hacer historia y disputar por primera vez una Copa del Mundo, según el reconocido analista y estadístico de futbol Mister Chip. En una reciente publicación, el especialista evaluó las opciones de la selección guatemalteca en la eliminatoria de Concacaf y dio pistas sobre lo que podría suceder en noviembre.
Mister Chip señaló que Guatemala necesita únicamente dos victorias como local para asegurar su primer boleto mundialista. Según su análisis, si el combinado nacional logra vencer a Panamá y a Surinam, el sueño se hará realidad.
Posibilidades? Creo que las hay. Y no son pocas", afirmó, destacando que la selección ya ha demostrado su capacidad al haber empatado como visitante frente a ambos equipos.
Mister Chip evaluó el nivel de los rivales de Guatemala
El experto también evaluó el nivel de los rivales. Señaló que Panamá se encuentra por debajo de lo esperado, lo que aumenta las expectativas de que Guatemala pueda aprovechar su condición de local y sumar los puntos necesarios. Mister Chip subrayó que noviembre se perfila como un mes decisivo y apasionante en la región de Concacaf, no solo para Guatemala sino para todas las selecciones que buscan clasificarse.
Además, adelantó que pronto se publicará un video con los hechos más destacados de la fecha de octubre, describiéndola como "mucho y muy sorprendente". La declaración refleja la intensidad y la emoción que ha marcado esta fase de la eliminatoria.
Con sus palabras, Mister Chip coloca a Guatemala en el centro de la atención internacional y genera expectativa sobre lo que podría ser un momento histórico para el fútbol del país. Los próximos encuentros definirán si la selección logra cumplir un sueño largamente esperado por los aficionados guatemaltecos.