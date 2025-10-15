Trump dice que Infantino apoyaría mover partidos del Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica al afirmar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldaría una posible reubicación de partidos del Mundial 2026 programados en ciudades estadounidenses si las autoridades consideraran que existen riesgos para la seguridad.
Las declaraciones, dadas durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, reavivan el debate sobre la influencia del mandatario republicano en la organización del torneo, que será compartido entre Estados Unidos, México y Canadá. Trump reiteró que no dudaría en intervenir si considera que alguna sede no cumple con las condiciones adecuadas.
Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: trasladémoslo a otro lugar. Y él lo haría. Muy fácilmente lo haría", aseguró Trump, insinuando tener una relación cercana con el dirigente del fútbol mundial.
FIFA ha reiterado la elección y confirmación de sedes
La FIFA, por su parte, ha reiterado en ocasiones anteriores que la elección y confirmación de sedes corresponde exclusivamente al organismo internacional y que cualquier cambio requeriría un proceso formal.
Las declaraciones del mandatario se produjeron un día después de su encuentro con Infantino en Egipto, durante la cumbre sobre el alto el fuego en Gaza, en la que participaron más de veinte líderes mundiales. Trump también advirtió que podría aplicar el mismo criterio al considerar los preparativos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Podría decir lo mismo de los Juegos Olímpicos. Si pensara que Los Ángeles no va a estar preparado adecuadamente, lo trasladaría a otro lugar", agregó.
El Mundial 2026 contará con 104 partidos distribuidos en 16 sedes de Norteamérica, de las cuales 11 se ubican en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. Hasta el momento, la FIFA no ha emitido una respuesta oficial a las recientes declaraciones del presidente estadounidense.