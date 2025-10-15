 Trump dice que Infantino apoyaría mover partidos del Mundial
Deportes

Trump asegura que Infantino apoyaría mover partidos del Mundial 2026

Las declaraciones del mandatario se produjeron un día después de su encuentro con Infantino en Egipto, durante la cumbre sobre el alto el fuego en Gaza.

Compartir:
Donald Trump durante la final del Mundial de Clubes de la FIFA
Donald Trump durante la final del Mundial de Clubes de la FIFA / FOTO: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica al afirmar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldaría una posible reubicación de partidos del Mundial 2026 programados en ciudades estadounidenses si las autoridades consideraran que existen riesgos para la seguridad.

Las declaraciones, dadas durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, reavivan el debate sobre la influencia del mandatario republicano en la organización del torneo, que será compartido entre Estados Unidos, México y Canadá. Trump reiteró que no dudaría en intervenir si considera que alguna sede no cumple con las condiciones adecuadas.

Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: trasladémoslo a otro lugar. Y él lo haría. Muy fácilmente lo haría", aseguró Trump, insinuando tener una relación cercana con el dirigente del fútbol mundial.

FIFA ha reiterado la elección y confirmación de sedes

La FIFA, por su parte, ha reiterado en ocasiones anteriores que la elección y confirmación de sedes corresponde exclusivamente al organismo internacional y que cualquier cambio requeriría un proceso formal.

Las declaraciones del mandatario se produjeron un día después de su encuentro con Infantino en Egipto, durante la cumbre sobre el alto el fuego en Gaza, en la que participaron más de veinte líderes mundiales. Trump también advirtió que podría aplicar el mismo criterio al considerar los preparativos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Podría decir lo mismo de los Juegos Olímpicos. Si pensara que Los Ángeles no va a estar preparado adecuadamente, lo trasladaría a otro lugar", agregó.

Los mejores memes de José “el Caballo” Morales tras su gran actuación ante El Salvador

José “el Caballo” Morales, el defensor que desató una ola de memes por su excelente actuación en la eliminatoria mundialista.

El Mundial 2026 contará con 104 partidos distribuidos en 16 sedes de Norteamérica, de las cuales 11 se ubican en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. Hasta el momento, la FIFA no ha emitido una respuesta oficial a las recientes declaraciones del presidente estadounidense.

En Portada

Arévalo acepta renuncia de autoridades de Gobernación y da a conocer medidas en materia de seguridadt
Nacionales

Arévalo acepta renuncia de autoridades de Gobernación y da a conocer medidas en materia de seguridad

01:06 PM, Oct 15
Edgar Archila Marroquín: Hemos mantenido, año tras año, un primer lugar de audiencia a nivel nacional, lo cual es un méritot
Nacionales

Edgar Archila Marroquín: "Hemos mantenido, año tras año, un primer lugar de audiencia a nivel nacional, lo cual es un mérito"

11:34 AM, Oct 15
Mister Chip analiza las opciones de Guatemala para clasificar al Mundialt
Deportes

Mister Chip analiza las opciones de Guatemala para clasificar al Mundial

10:52 AM, Oct 15
Óscar Santis: Estoy viviendo un momento muy lindo de mi carrerat
Deportes

Óscar Santis: "Estoy viviendo un momento muy lindo de mi carrera"

01:13 PM, Oct 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridad vialredes socialesSeguridadEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos