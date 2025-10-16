 Futbolista Bryan Angulo es víctima de un ataque armado
Figura de la Liga MX es víctima de un brutal ataque armado

Cámaras de seguridad captaron el momento del ataque armado contra el jugador, ocurrido cuando se dirigía a entrenar.

Ataque armado en Ecuador. , Captura de pantalla video X.
Ataque armado en Ecuador. / FOTO: Captura de pantalla video X.

El futbolista ecuatoriano Bryan Angulo Tenorio, conocido por haber sido campeón de la Liga MX con Cruz Azul en 2021, sufrió un ataque armado en Ecuador, según confirmó la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, club de la segunda división donde actualmente milita. El hecho ocurrió la mañana del jueves 16 de octubre en las cercanías del estadio Reales Tamarindos, en la ciudad de Portoviejo.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el jugador viajaba junto a otros compañeros de equipo cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo en el que se transportaban y abrieron fuego. Angulo resultó herido por un impacto de bala, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde se reportó que su estado de salud es estable.

Club hace un llamado a las autoridades ecuatorianas

El club LDU Portoviejo confirmó el atentado a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que condenó la violencia y pidió a las autoridades reforzar la seguridad de los jugadores. La institución también reveló que otros miembros del equipo habían recibido amenazas relacionadas con el partido programado para este viernes 17 de octubre frente a Búhos ULVR.

La violencia no tiene cabida en el deporte. El fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión", expresó el club en su mensaje público.

La Fiscalía General del Estado de Ecuador informó que dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el ataque y que ya se iniciaron las diligencias correspondientes. En redes sociales circula un video del momento del atentado, donde se observa a los agresores huyendo y abandonando la motocicleta utilizada en el hecho.

A pesar del susto, el "Cuco" Angulo se encuentra fuera de peligro y bajo observación médica. Su equipo solicitó a la Federación Ecuatoriana de Futbol garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la continuidad del torneo y la integridad de sus jugadores.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridad vialSeguridadEE.UU.Futbol Guatemalteco
