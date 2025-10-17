Guatemala asciende posiciones en el ranking FIFA de octubre

Guatemala continúa su avance en la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA. En la edición de octubre de 2025, la selección nacional escaló del puesto 100 al 98, reflejando una mejora constante en su desempeño tras la última fecha de eliminatoria mundialista.
El ascenso llega después de una intensa ronda internacional en la que se disputaron 173 partidos de selecciones, incluyendo eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y una serie de amistosos en los cinco continentes. Los resultados globales generaron movimientos significativos en la tabla publicada este mes por el máximo ente del futbol.
Top 5 del ranking FIFA
España se mantiene como líder del ranking tras consolidar su posición con dos victorias consecutivas, mientras que la campeona del mundo, Argentina, recupera terreno y regresa al segundo lugar. Francia cae al tercer puesto, seguida por Inglaterra y Portugal. Alemania, por su parte, vuelve al top 10 luego de una breve ausencia, desplazando a Croacia al undécimo lugar.
En la zona media del listado, Países Bajos supera ligeramente a Brasil tras el tropiezo de la "Canarinha" en un amistoso ante Japón. También destacan los avances de Hungría, Escocia, Nigeria y Rumania, que mejoraron entre cuatro y cinco posiciones gracias a sus recientes resultados.
Mayores escaladores
Entre los mayores escaladores se encuentran Níger, las Islas Feroe y Lesoto, cada uno con un salto de nueve lugares. En el caso de las Islas Feroe, su sorprendente victoria sobre Chequia durante las clasificatorias al Mundial 2026 les otorgó una notable ganancia de puntos.
Para Guatemala, el ascenso al puesto 98 refuerza el trabajo de la selección dirigida por Luis Fernando Tena, que continúa sumando unidades clave en la región y se mantiene en la lucha por acercarse al grupo de las 90 mejores del mundo.
La próxima actualización del ranking FIFA se publicará en noviembre, y Guatemala buscará mantener su tendencia positiva con los encuentros programados en la siguiente ventana internacional.