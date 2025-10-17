 Juegos Centroamericanos: Guatemala conquista su primer oro
Deportes

Guatemala conquista su primer oro en los Juegos Centroamericanos 2025

Guatemala inicia con pie derecho y asegura el primer oro del torneo.

Modalidad de rifle de aire, @guatemala2025/X
Modalidad de rifle de aire / FOTO: @guatemala2025/X

Guatemala comenzó con el pie derecho su participación en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 al conquistar la primera medalla de oro del torneo. La victoria llegó en la modalidad de rifle de aire de 10 metros por equipo femenino, gracias al esfuerzo y la precisión de Polymaria Velásquez, Ingrid Vela y Elizabeth Rivas.

Este triunfo representa un inicio alentador para el equipo nacional, que busca destacarse como país anfitrión en una edición que promete ser histórica.

Sobre los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 comenzaron con una gran cantidad de atletas nacionales e internacionales ya presentes en el país, listos para competir en una de las celebraciones deportivas más importantes de la región.

El torneo se desarrolla del 18 al 30 de octubre y reúne a más de 4,000 atletas de siete países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. La competencia abarca 36 deportes, desde atletismo, natación y ciclismo hasta disciplinas de combate y deportes de equipo, ofreciendo una variada cartelera para los aficionados.

Guatemala participa con 686 atletas, quienes competirán en 41 deportes con la meta de luchar por cada medalla en juego. Las instalaciones del país anfitrión cuentan con modernas arenas y protocolos de alta calidad para asegurar que cada evento se desarrolle sin contratiempos, brindando una experiencia completa tanto a los espectadores presentes como a quienes sigan las transmisiones en vivo.

Los organizadores también han dispuesto plataformas gratuitas para que los usuarios dentro y fuera de Guatemala puedan seguir todas las competencias en tiempo real, garantizando que la fiesta del deporte centroamericano llegue a todos los rincones de la región.

Con este primer oro, Guatemala envía un mensaje claro: está lista para brillar en casa, celebrar el talento de sus atletas y fortalecer los lazos deportivos y culturales entre las naciones centroamericanas durante esta edición de los Juegos.

