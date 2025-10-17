 Selección de futbol de talla baja jugará Copa América 2025
Deportes

Selección de futbol de talla baja disputará la Copa América 2025

Asimismo, la Selección participará el 25 de octubre en la Copa Talla Baja Guatemala, que se realizará en Mixco, Guatemala.

Compartir:
La Selección Nacional de Guatemala de futbol de talla baja
La Selección Nacional de Guatemala de futbol de talla baja / FOTO: MCD

La Selección Nacional de Futbol Talla Baja de Guatemala se alista para competir en la Copa América Talla Baja Paraguay 2025, que se disputará del 22 al 30 de noviembre. Actualmente, los entrenamientos se desarrollan en el Centro Deportivo Gerona, ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

La actual subcampeona intercontinental comparte que, previo a la participación de la Copa América 2025, participará en la Copa Talla Baja Guatemala, que se celebrará en el Polideportivo del estadio Santo Domingo de Guzmán, Mixco. Dicho evento, que será el 25 de octubre, se hace en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Talla Baja.

Foto embed
Selección Nacional de Futbol de Talla Baja - MCD

Preparación para Copa América 2025

Desde agosto de 2025, la Selección Nacional de Futbol Talla Baja de Guatemala se prepara con disciplina y entusiasmo para la nueva cita continental, que se llevará a cabo en la UENO SND Arena de Paraguay.

El combinado nacional se medirá ante selecciones de Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Estados Unidos, México y la invitada especial, Japón.

El trabajo de la selección cuenta con el apoyo del Viceministerio del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD).

Foto embed
Etapa de preparación de la Selección Nacional de Futbol de Talla Baja - MCD

Dentro de la preparación, que se realiza en el Centro Deportivo Gerona, zona 1 capital, los seleccionados trabajan fuertemente en horarios de 18:00 a 21:00 horas los sábados y de 09:00 a 12:00 horas los domingos. El objetivo del equipo es llegar en óptimas condiciones al torneo.

La Selección Nacional de Futbol Talla Baja de Guatemala fue fundada en el año 2019. Tuvo su primera participación internacional en el año 2022, durante la segunda edición de la Copa América, donde, a pesar de enfrentar a potencias como Brasil, los jugadores demostraron entrega, coraje y amor por Guatemala. Esta competencia la organiza la Federación Internacional de Futbol Talla Baja (FIFTB).

Sobre este tema, el Viceministerio del Deporte y la Recreación reafirma, con este respaldo, su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo deportivo en todo el país.

En Portada

Gobierno asegura que Francisco Jiménez goza de inmunidadt
Nacionales

Gobierno asegura que Francisco Jiménez goza de inmunidad

03:19 PM, Oct 17
MP realiza diligencias en seguimiento a fuga de reos t
Nacionales

MP realiza diligencias en seguimiento a fuga de reos

02:43 PM, Oct 17
Paso sigue habilitado en ruta a El Salvador: Así están distribuidos los carrilest
Nacionales

Paso sigue habilitado en ruta a El Salvador: Así están distribuidos los carriles

12:55 PM, Oct 17
Guatemala conquista su primer oro en los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala conquista su primer oro en los Juegos Centroamericanos 2025

11:42 AM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosLluvias#liganacionalSeguridad vialSeguridadEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos