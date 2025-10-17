Selección de futbol de talla baja jugará Copa América 2025

La Selección Nacional de Futbol Talla Baja de Guatemala se alista para competir en la Copa América Talla Baja Paraguay 2025, que se disputará del 22 al 30 de noviembre. Actualmente, los entrenamientos se desarrollan en el Centro Deportivo Gerona, ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
La actual subcampeona intercontinental comparte que, previo a la participación de la Copa América 2025, participará en la Copa Talla Baja Guatemala, que se celebrará en el Polideportivo del estadio Santo Domingo de Guzmán, Mixco. Dicho evento, que será el 25 de octubre, se hace en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Talla Baja.
Preparación para Copa América 2025
Desde agosto de 2025, la Selección Nacional de Futbol Talla Baja de Guatemala se prepara con disciplina y entusiasmo para la nueva cita continental, que se llevará a cabo en la UENO SND Arena de Paraguay.
El combinado nacional se medirá ante selecciones de Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Estados Unidos, México y la invitada especial, Japón.
El trabajo de la selección cuenta con el apoyo del Viceministerio del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD).
Dentro de la preparación, que se realiza en el Centro Deportivo Gerona, zona 1 capital, los seleccionados trabajan fuertemente en horarios de 18:00 a 21:00 horas los sábados y de 09:00 a 12:00 horas los domingos. El objetivo del equipo es llegar en óptimas condiciones al torneo.
La Selección Nacional de Futbol Talla Baja de Guatemala fue fundada en el año 2019. Tuvo su primera participación internacional en el año 2022, durante la segunda edición de la Copa América, donde, a pesar de enfrentar a potencias como Brasil, los jugadores demostraron entrega, coraje y amor por Guatemala. Esta competencia la organiza la Federación Internacional de Futbol Talla Baja (FIFTB).
Sobre este tema, el Viceministerio del Deporte y la Recreación reafirma, con este respaldo, su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo deportivo en todo el país.