 Guatemala logra podio en contrarreloj individua de JJ. CC.
Deportes

Jasmin Soto y Sergio Chumil ganan medalla durante la contrarreloj individual de ciclismo de los Juegos Centroamericanos 2025.

Jasmin Soto y Sergio Chumil suben al podio por Guatemala
Jasmin Soto y Sergio Chumil suben al podio por Guatemala / FOTO: FGC y Wilber Colloy

Jasmin Soto con medalla plata y Sergio Chumil con metal de bronce fueron los dos ciclistas guatemaltecos que subieron al podio este sábado 18 de agosto durante la celebración de la contrarreloj individual del ciclismo de la edición XII de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

En la autopista Los Altos de Quetzaltenango, subsede de estos Juegos Centroamericanos, que arrancan oficialmente este día y culminarán hasta el jueves 30 de octubre, se realizó el evento de ciclismo con la modalidad de la contrarreloj individual masculina y femenina.

En el caso de mujeres, Jasmin Soto evitó que Costa Rica hiciera el 1-2, y terminó ganando la plata con tiempo de 33:19 minutos.

El oro fue para la costarricense Gloria Quesada con 33:46 minutos y el bronce para la también tica Milagro Mena con 34:26 minutos.

En esta prueba, la ciclista nacional tuvo problemas mecánicos con su bicicleta, lo que mermó su participación y le quitó segundos valisos que le hubieran servido en la lucha de quedarse con el oro centroamericano.

El podio de la contrarreloj (femenino)

  • Oro: Gloriana Quesada (CRC) con 32:46 minutos
  • Plata: Jasmin Soto (GUA) con 33:19 minutos  
  • Bronce: Milagro Mena (CRC) con 34:26 minutos

Chumil sube al podio; Rodas queda fuera

Finalizado el evento de mujeres, se vino la competencia varonil, donde Guatemala tenía dos cartas de presentación: Manuel Rodas, campeón centroamericano en las dos últimas ediciones de los Juegos (2013 y 2017); y Sergio Chumil, hoy por hoy, el ciclista más relevante de la historia. El objetivo era vencer y neutralizar al panameño Franklin Archibold.

Pero ni Chumil ni Rodas lograron derrotara Archibold, quien terminó llevándose el oro centroamericano al emplear un tiempo de 41:26 minutos.

La plata se la llevó Costa Rica con el ciclista Donovan Ramírez, quien quedó a 20 segundo de Archibold.   

En la pelea por el bronce, estuvieron Rodas y Chumil, siendo Sergio el que terminó en la tercera posición con 42:18 minutos, es decir, a 52 segundos del oro. La cuarta casilla, ya sin posibilidad de medallas, se la llevó Manuel, quien hizo 43:21 minutos y quedó a 1:52 minutos del ganador.

De esta forma se cerró el ciclo de Manuel Rodas a nivel centroamericano, donde no pudo alzarse con el tricampeonato.

El podio de la contrarreloj (masculino)

  • Oro: Franklin Archibold (PAN) con 41:26 minutos
  • Plata: Donovan Ramírez (CRC) con 41:46 minutos
  • Bronce: Sergio Chumil (GUA) con 42:18 minutos.

Este domingo es el evento de ruta, siempre en la autopista Los Altos de Quetzaltenango.

