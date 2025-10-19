 Banderazo multitudinario de la afición de Xelajú MC
Deportes

Banderazo multitudinario de la afición de Xelajú MC antes de viajar a Honduras

La afición de Xelajú MC encendió Quetzaltenango con un banderazo histórico previo a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Afición de Xelajú., Captura de pantalla video X.
Afición de Xelajú. / FOTO: Captura de pantalla video X.

La noche del sábado, Quetzaltenango se vistió de azul y rojo. Cientos de aficionados de Xelajú MC protagonizaron un impresionante banderazo frente al hotel de concentración del equipo, en la antesala del duelo de semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf ante Real España. La celebración, que se extendió por varias horas, incluyó cánticos, bengalas y banderas, en un ambiente que desbordó pasión y orgullo quetzalteco.

Los jugadores de Xelajú MC no se quedaron al margen de la fiesta. Entre aplausos y coros, salieron del hotel para unirse al festejo, saltando y cantando junto a su hinchada, considerada por muchos como una de las más fieles del país. El club viajará este domingo a las 15:00 horas rumbo a Honduras, donde el próximo 22 de octubre disputará la semifinal de ida frente al Real España.

Así fue la clasificación 

Los dos equipos llegan a esta instancia luego de emocionantes clasificaciones. Real España logró una remontada heroica ante el invicto Plaza Amador. Tras perder 2-0 en la serie, los hondureños igualaron el global 2-2 gracias a los goles de Ricardo Phillips y Brayan Moya, avanzando por el criterio del gol de visitante y asegurando su cupo a la Copa de Campeones 2026.

Por su parte, Xelajú MC selló su pase con dramatismo. Luego de vencer 2-0 en la ida al Sporting San Miguelito, los panameños empataron la serie 2-2 en la vuelta, pero en el tiempo extra apareció Romário da Silva al minuto 119 para marcar el gol decisivo que clasificó al cuadro altense.

El "Superchivo" viaja motivado y respaldado por una hinchada que promete seguirlo hasta Honduras, con la ilusión de ver a su equipo hacer historia en el torneo regional.

