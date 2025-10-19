Carrera de la Asociación de Cronistas Deportivos 2025

La Ciudad de Guatemala se vistió de fiesta y deporte este domingo 19 de octubre con la exitosa realización de la edición 43 de la Carrera de la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala (ACD), la cual fue denominada "Carrera de Leyendas". Una vez más, la emblemática Avenida Reforma de zona 9 capital, se convirtió en el escenario perfecto para esta tradición que, con cuatro décadas de historia, sigue uniendo a la comunidad deportiva guatemalteca.
Desde tempranas horas, el ambiente estuvo impregnado de un inmenso entusiasmo. Miles de corredores, al menos 5 mil, según sus organizadores, daban sus primeros pasos en una competencia que también dedicó una categoría a personas con capacidades especiales.
Los ganadores del evento fueron: Williams Julajuj en categoría libre masculina con tiempo de 29:45 minutos y Teresa Lares en categoría femenina libre con 36:04 minutos.
Categoría libre masculina
- Williams Julajuj con 29:45 minutos
- José González con 29:48 minutos
- Michael Mucia con 31:21 minutos
Categoría libre femenina
- Teresa Lares con 36:04 minutos
- Josseline Yos con 36:45 minutos
- Elda Fernández con 37:36 minutos
Carrera familiar
Uno de los aspectos más destacados de la carrera fue su carácter familiar. Se pudo observar a padres corriendo junto a sus hijos, abuelos acompañando a sus nietos y grupos de amigos que hicieron de la jornada un verdadero espacio de sana convivencia.
La ACD, con este evento, refuerza su compromiso no solo con el periodismo deportivo, sino con la promoción de valores como la unidad y la salud.
#43ClásicaACD | Ingreso de los competidores en la 43 edición de la carrera de la Asociación de Cronistas Deportivos (10 kilómetros). ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 19, 2025
Correr: Más que un deporte, un estilo de vida
El eco de miles de pisadas en la Avenida Reforma de Guatemala recuerda la fundamental importancia de hacer deporte, y en particular, de practicar el running. Correr no es solo una actividad física; es una herramienta poderosa para el bienestar integral.
- Salud física: Ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular, mantener un peso saludable y mejorar la densidad ósea.
- Salud mental: Es un excelente liberador de estrés, mejora la calidad del sueño y contribuye a generar endorfinas, elevando el estado de ánimo.
- Superación personal: Cada kilómetro recorrido es un acto de disciplina y perseverancia que se traduce en mayor confianza en la vida diaria.
La 43ª edición de la Carrera de la ACD ha sido, sin duda, un rotundo éxito, confirmando que el deporte sigue siendo un pilar fundamental para la sociedad y un motivo de orgullo y alegría para la Ciudad Capital.
#43ClásicaACD | Teresa Lares gana en mujeres la 43 edición de la carrera de la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala (ACD), la cual fue de 10 kilómetros de recorrido. ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 19, 2025
