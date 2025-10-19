 Carrera de la Asociación de Cronistas Deportivos 2025
Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala realiza tradicional carrera

Más de cinco mil competidores le dieron vida a este evento deportivo que inició en Avenida Reforma.

Este domingo se realizó la carrera de la Asociación de Cornistas Deportivos de Guatemala (ACD)
Este domingo se realizó la carrera de la Asociación de Cornistas Deportivos de Guatemala (ACD) / FOTO: Alex Meoño

La Ciudad de Guatemala se vistió de fiesta y deporte este domingo 19 de octubre con la exitosa realización de la edición 43 de la Carrera de la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala (ACD), la cual fue denominada "Carrera de Leyendas". Una vez más, la emblemática Avenida Reforma de zona 9 capital, se convirtió en el escenario perfecto para esta tradición que, con cuatro décadas de historia, sigue uniendo a la comunidad deportiva guatemalteca.

Desde tempranas horas, el ambiente estuvo impregnado de un inmenso entusiasmo. Miles de corredores, al menos 5 mil, según sus organizadores, daban sus primeros pasos en una competencia que también dedicó una categoría a personas con capacidades especiales.

Los ganadores del evento fueron: Williams Julajuj en categoría libre masculina con tiempo de 29:45 minutos y Teresa Lares en categoría femenina libre con 36:04 minutos. 

Categoría libre masculina

  1. Williams Julajuj con 29:45 minutos
  2. José González con 29:48 minutos 
  3. Michael Mucia con 31:21 minutos 

Categoría libre femenina 

  1. Teresa Lares con 36:04 minutos 
  2. Josseline Yos con 36:45 minutos 
  3. Elda Fernández con 37:36 minutos 

Carrera familiar

Uno de los aspectos más destacados de la carrera fue su carácter familiar. Se pudo observar a padres corriendo junto a sus hijos, abuelos acompañando a sus nietos y grupos de amigos que hicieron de la jornada un verdadero espacio de sana convivencia.

La ACD, con este evento, refuerza su compromiso no solo con el periodismo deportivo, sino con la promoción de valores como la unidad y la salud.

Correr: Más que un deporte, un estilo de vida

El eco de miles de pisadas en la Avenida Reforma de Guatemala recuerda la fundamental importancia de hacer deporte, y en particular, de practicar el running. Correr no es solo una actividad física; es una herramienta poderosa para el bienestar integral.

  • Salud física: Ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular, mantener un peso saludable y mejorar la densidad ósea.
  • Salud mental: Es un excelente liberador de estrés, mejora la calidad del sueño y contribuye a generar endorfinas, elevando el estado de ánimo.
  • Superación personal: Cada kilómetro recorrido es un acto de disciplina y perseverancia que se traduce en mayor confianza en la vida diaria.

La 43ª edición de la Carrera de la ACD ha sido, sin duda, un rotundo éxito, confirmando que el deporte sigue siendo un pilar fundamental para la sociedad y un motivo de orgullo y alegría para la Ciudad Capital.

