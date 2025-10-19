 Juegos Centroamericanos: Guatemala con oro en baloncesto 3X3
Deportes

Guatemala gana oro y bronce en baloncesto 3X3 de Juegos Centroamericanos

La delegación nacional (hombres y mujeres) vivió una jornada cargada de emociones en el Parque Erick Barrondo.

Guatemala ganó el oro en el baloncesto 3X3 de Juegos Centroamericanos 2025
Guatemala ganó el oro en el baloncesto 3X3 de Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: @guatemala2025

Guatemala vivió una jornada histórica en el baloncesto 3x3 de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, al conquistar la medalla de oro en la rama masculina y el bronce en la femenina, en medio de un ambiente vibrante en el Parque Erick Barrondo, donde la afición fue parte fundamental durante la celebración.

El equipo femenino fue el primero en subir al podio. En un duelo cargado de emoción, Guatemala venció a El Salvador 13-12, asegurando la medalla de bronce tras un cierre lleno de dramatismo, en el que un solo punto marcó la diferencia.

La victoria fue el reflejo del esfuerzo y la entrega de las jugadoras, que defendieron cada balón con garra ante un público que no dejó de alentarlas. El oro femenino fue para Honduras, que superó por 12-11 a Nicaragua en otra final muy reñida.

Oro para los varones

En el cierre de la jornada, la emoción se trasladó al duelo por el título masculino, en el que Guatemala se impuso a Nicaragua 19-16, en un partido intenso de principio a fin. El conjunto nacional mostró solidez, control del balón y efectividad en los momentos clave para quedarse con la medalla de oro y coronarse campeón centroamericano.

El jugador Miguel Salgado fue la gran figura del encuentro, al liderar la ofensiva con tres dobles decisivos que encaminaron al triunfo guatemalteco. Al finalizar el partido, los jugadores celebraron con la afición en una escena de júbilo colectivo, mientras desde las gradas resonaba el grito: "¡Ahí, ahí, ahí está el campeón!"

Con estos resultados, Guatemala confirma su dominio regional en el baloncesto 3x3, demostrando el crecimiento y nivel competitivo de sus selecciones en un escenario que se vistió de fiesta deportiva.

"Gracias a Dios por esto, era lo que estábamos esperando. Se lo dedico a mi familia y al público que siempre nos apoyó. Fuimos pacientes, y gracias a Dios llegaron los dobles... y aquí está el oro para Guatemala", dijo Salgado al finalizar el juego.

*Información de JCA.

