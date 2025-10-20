Guatemala bronce en futplaya de Juegos Centroamericanos 2025

Este mediodía en las canchas de Greenfield, ubicadas en Bulevar San Nicolás, zona 4 de Mixco, se realizó la jornada final de la disciplina deportiva del futplaya, donde El Salvador y Guatemala definía la medalla de oro, plata o bronce.
Sucede que en esta disciplina, solamente hubo tres participantes: Panamá, El Salvador y la anfitriona Guatemala. El mini torneo se desarrolló en un formato todos contra todos y valiéndose de una tabla de posiciones para sacar los puestos relacionados a la medallería.
En ese sentido, en las jornadas 1 y 2, Guatemala perdió ante Panamá y El Salvador había vencido a los canales, por lo que, los connacionales necesitaban de un triunfo para se medalla de plata o golear a su rival para buscar el oro por mejor diferencia de cero. La derrota de Guatemala les daría el bronce.
Guatemala pierde ante El Salvador
Bajo un ambiente de fiesta, se dio el inicio de partido en un escenario deportivo con una buena cantidad de espectadores, entre amigos y familiares de los deportistas guatemaltecos, así como público en general.
Las situaciones para Guatemala se pusieron complicadas tras estar abajo en el marcador 3-0 con los goles de Emerson Cerna, Elmer Robles y Oscar Cruz, pero la "Bicolor" se acercó con anotaciones de Edwin López y Erick Montepeque para un 3-2.
Para el tercero y último periodo el partido cobró una notoriedad de dramático ya que Rogelio Rauda ponía el 4-2, pero Denis Chávez acercaba a los nacionales 4-3, e increíblemente Berni Marroquín igualaba las acciones 4-4 tras una triangular entre José Lem y Miguel González.
Cuando restaban 65 segundos para el final del partido, apareció un penalti afavor de El Salvador y Emerson Cerna marcó el definitivo 5-4.
Al final del partido hubo un sabor amargo para los guatemaltecos que cierran su participación de Juegos Centroamericanos 2025 con cero unidades tras su caída ante las selecciones de Panamá y El Salvador. Guatemala fue medalla de bronce.
Por su parte, Panamá, que venció a Guatemala y sumó tres puntos quedó segundo, por ende, ganó la plata.
Y El Salvador con su doble triunfo llegó a 6 unidades y se agenció el primer lugar del grupo, y con ello, el derecho a llamarse campeón centroamericano del futplaya de estos Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.
Podio
- Oro: El Salvador
- Plata: Panamá
- Bronce: Guatemala