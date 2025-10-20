 Mixco es líder del Torneo Apertura 2025 tras 15 fechas
Deportes

Mixco es líder tras empate de Municipal ante Comunicaciones

Por su parte, en la parte más baja de la tabla, Guastatoya y Comunicaciones luchan por no ser el último de la competencia.

Compartir:
Jeshua Urízar festeja en el Mario Camposeco el liderato mixqueño
Jeshua Urízar festeja en el Mario Camposeco el liderato mixqueño / FOTO: Deportivo Mixco

Municipal llegó como líder a la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, pero la terminó en el segundo lugar, cediendo así su puesto de privilegio a otro de los equipos que han hecho un extraordinario campeonato, el Deportivo Mixco del técnico guatemalteco Fabricio Benítez.

Los "Chicharroneros" de Mixco comenzaron la fecha 15 el pasado viernes cuando vencieron de visitante 1-2 a Xelajú M. C. con goles de Nicolás Martínez y Yonatan Pozuelos. Fue un triunfo histórico para el plante mixqueño ya que de los nueve juegos anteriores con Xelajú, jamás había ganado en el estadio Mario Camposeco.

Con ese triunfo, Mixco asaltaba la primera posición, momentáneamente, ya que debía esperar hasta el domingo cuando se desarrollara el clásico nacional entre Comunicaciones y Municipal, club que debía ganar para seguir de líder.

Municipal de Mario Acevedo no hizo un buen trabajo en el clásico guatemalteco y se debió conformar con el empate. El no poder ganar en el Cementos Progreso tuvo consecuencias para el "Mimado de la Afición", y fue perder su liderato, el cual pasó a Mixco.

Comunicaciones y Municipal empatan durante el clásico 335

El equipo de Iván Franco Sopegno hizo un extraordinario segundo tiempo, pero no pudo concretizarlo en gol, y sigue penúltimo de la competencia.

La tabla de posiciones

Deportivo Mixco lidera la tabla con 32 puntos, dos más que Municipal (30), pero con el benefició aún que le queda pendiente un partido para igualar las15presentaciones del "Rojo", situación que podría aprovechar más adelante y llegar a tener cinco puntos de diferencia ante su más cercano perseguidor.

El tercer lugar lo ocupa Antigua G. F. C. con 29 puntos en 15 presentaciones y es uno de los equipos con opciones de liderato.

Aurora, Mictlán, Xelajú Cobán Imperial y Malacateco, este último con 16 unidades, están en casillas de clasificación a la liguilla.

Marquense (15), Achuapa (13), Comunicaciones (13) y Guastatoya (12) están a una unidad, tres y cuatro, respectivamente para igualar a Malacateco e meterse a puestos de liguilla cuando restan al menos 7 partidos a cada club, por lo que el campeonato aún no está perdido para los clubes que marchas de último.  

Foto embed
Tabla de posiciones del Apertura 2025 - EU Digital

En Portada

Liberan paso en Km. 12.5 de ruta a El Salvador tras derrumbet
Nacionales

Liberan paso en Km. 12.5 de ruta a El Salvador tras derrumbe

07:08 AM, Oct 20
Piso 21 se presentará en la inauguración de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 t
Farándula

Piso 21 se presentará en la inauguración de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

06:41 AM, Oct 20
Colombia llama a consultas a su embajador en Estados Unidos en plena crisis diplomáticat
Internacionales

Colombia llama a consultas a su embajador en Estados Unidos en plena crisis diplomática

07:12 AM, Oct 20
PMT de Guatemala no instalará reversibles por asuetot
Nacionales

PMT de Guatemala "no instalará reversibles" por asueto

07:26 AM, Oct 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos