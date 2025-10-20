Mixco es líder del Torneo Apertura 2025 tras 15 fechas

Municipal llegó como líder a la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, pero la terminó en el segundo lugar, cediendo así su puesto de privilegio a otro de los equipos que han hecho un extraordinario campeonato, el Deportivo Mixco del técnico guatemalteco Fabricio Benítez.
Los "Chicharroneros" de Mixco comenzaron la fecha 15 el pasado viernes cuando vencieron de visitante 1-2 a Xelajú M. C. con goles de Nicolás Martínez y Yonatan Pozuelos. Fue un triunfo histórico para el plante mixqueño ya que de los nueve juegos anteriores con Xelajú, jamás había ganado en el estadio Mario Camposeco.
Con ese triunfo, Mixco asaltaba la primera posición, momentáneamente, ya que debía esperar hasta el domingo cuando se desarrollara el clásico nacional entre Comunicaciones y Municipal, club que debía ganar para seguir de líder.
Municipal de Mario Acevedo no hizo un buen trabajo en el clásico guatemalteco y se debió conformar con el empate. El no poder ganar en el Cementos Progreso tuvo consecuencias para el "Mimado de la Afición", y fue perder su liderato, el cual pasó a Mixco.
La tabla de posiciones
Deportivo Mixco lidera la tabla con 32 puntos, dos más que Municipal (30), pero con el benefició aún que le queda pendiente un partido para igualar las15presentaciones del "Rojo", situación que podría aprovechar más adelante y llegar a tener cinco puntos de diferencia ante su más cercano perseguidor.
El tercer lugar lo ocupa Antigua G. F. C. con 29 puntos en 15 presentaciones y es uno de los equipos con opciones de liderato.
Aurora, Mictlán, Xelajú Cobán Imperial y Malacateco, este último con 16 unidades, están en casillas de clasificación a la liguilla.
Marquense (15), Achuapa (13), Comunicaciones (13) y Guastatoya (12) están a una unidad, tres y cuatro, respectivamente para igualar a Malacateco e meterse a puestos de liguilla cuando restan al menos 7 partidos a cada club, por lo que el campeonato aún no está perdido para los clubes que marchas de último.