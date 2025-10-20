Se inicia el futbol 11 de Juegos Centroamericanos 2025

Durante el cuarto día de competencias de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, el futbol 11 comienza su actividad en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital, donde anoche se disputó el clásico 335 del futbol nacional entre Comunicaciones y Municipal (0-0).
Mediante sus redes sociales, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) dio a conocer detalles del torneo del futbol 11. En ese sentido, la Selección de Guatemala Sub-20, que dirige el técnico Willy Coito Olivera se medirá a Nicaragua y El Salvador antes de la fase de semifinales.
Lunes 20 de octubre: Guatemala-Nicaragua a las 10:00 horas
Miércoles 22 de octubre: Guatemala-El Salvador a las 10:00 horas
Las semifinales de este deporte están programadas para el domingo 26 de octubre, siempre en el estadio cementero.
Los juegos por las medallas de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 están programados para el martes 28 de octubre: A las 10:00 horas la disputa del bronce y a las 13:00 horas la pelea por el oro.
Futbol femenino
En el futbol 11 femenino, la selección guatemalteca también tendrá vital participación en estas justas deportivas.
Este martes 21 de octubre, Guatemala se medirá a Nicaragua, y dos días después, a El Salvador.
Martes 21 de octubre: Guatemala-Nicaragua a las 10:00 horas
Jueves 23 de octubre: Guatemala-El Salvador a las 10:00 horas
Las semifinales de esta disciplina deportiva será el lunes 27 a las 10:00 y 13:00 horas. Y los duelos por las medallas el miércoles 29 de octubre a las 10:00 y 13:00 horas.
El Salvador ante Guatemala en futplaya
Asimismo, para este lunes 20 de octubre a partir de las 12:00 horas en las canchas de Greenfield, la Selección Nacional de Guatemala de futplaya sostendrá un duelo vital ante El Salvador por acceder a la lucha de las medallas.
Uno de los grandes atractivos de esta selección es la presentación de Pablo Crocker, actual jugador del Barcelona de futplaya.
El ingreso a las instalaciones donde se desarrollas los Juegos Centroamericanos 2025 es totalmente gratuito, así que la afición puede acercarse a apoyar a sus seleccionados.