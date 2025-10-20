 Se inicia el futbol 11 de Juegos Centroamericanos 2025
Deportes

Se inicia el futbol 11 de Juegos Centroamericanos 2025

Los seleccionados guatemaltecos juegan este lunes en el estadio Cementos Progreso y las seleccionadas mañana.

Compartir:
La Selección Sub-20 de Guatemala participará en Juegos Centroamericanos 2025
La Selección Sub-20 de Guatemala participará en Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: FFG

Durante el cuarto día de competencias de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, el futbol 11 comienza su actividad en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital, donde anoche se disputó el clásico 335 del futbol nacional entre Comunicaciones y Municipal (0-0).

Mediante sus redes sociales, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) dio a conocer detalles del torneo del futbol 11. En ese sentido, la Selección de Guatemala Sub-20, que dirige el técnico Willy Coito Olivera se medirá a Nicaragua y El Salvador antes de la fase de semifinales.

Lunes 20 de octubre: Guatemala-Nicaragua a las 10:00 horas

Miércoles 22 de octubre: Guatemala-El Salvador a las 10:00 horas

Las semifinales de este deporte están programadas para el domingo 26 de octubre, siempre en el estadio cementero.

Los juegos por las medallas de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 están programados para el martes 28 de octubre: A las 10:00 horas la disputa del bronce y a las 13:00 horas la pelea por el oro.

Futbol femenino

En el futbol 11 femenino, la selección guatemalteca también tendrá vital participación en estas justas deportivas.

Este martes 21 de octubre, Guatemala se medirá a Nicaragua, y dos días después, a El Salvador.

Martes 21 de octubre: Guatemala-Nicaragua a las 10:00 horas

Jueves 23 de octubre: Guatemala-El Salvador a las 10:00 horas

Las semifinales de esta disciplina deportiva será el lunes 27 a las 10:00 y 13:00 horas. Y los duelos por las medallas el miércoles 29 de octubre a las 10:00 y 13:00 horas.

El Salvador ante Guatemala en futplaya

Asimismo, para este lunes 20 de octubre a partir de las 12:00 horas en las canchas de Greenfield, la Selección Nacional de Guatemala de futplaya sostendrá un duelo vital ante El Salvador por acceder a la lucha de las medallas.

Uno de los grandes atractivos de esta selección es la presentación de Pablo Crocker, actual jugador del Barcelona de futplaya.

El ingreso a las instalaciones donde se desarrollas los Juegos Centroamericanos 2025 es totalmente gratuito, así que la afición puede acercarse a apoyar a sus seleccionados.

En Portada

Liberan paso en Km. 12.5 de ruta a El Salvador tras derrumbet
Nacionales

Liberan paso en Km. 12.5 de ruta a El Salvador tras derrumbe

07:08 AM, Oct 20
Piso 21 se presentará en la inauguración de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 t
Farándula

Piso 21 se presentará en la inauguración de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

06:41 AM, Oct 20
Colombia llama a consultas a su embajador en Estados Unidos en plena crisis diplomáticat
Internacionales

Colombia llama a consultas a su embajador en Estados Unidos en plena crisis diplomática

07:12 AM, Oct 20
PMT de Guatemala no instalará reversibles por asuetot
Nacionales

PMT de Guatemala "no instalará reversibles" por asueto

07:26 AM, Oct 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vialFutbol Guatemalteco#liganacionalEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos