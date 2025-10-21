 Courtois estalla contra el Barça y recuerda el caso Negreira
Deportes

Courtois estalla contra el Barça y recuerda el caso Negreira

Las polémicas declaraciones de Thibaut Courtois antes del Clásico contra el FC Barcelona.

Compartir:
Courtois-gastroenteritis-2023-2-scaled-1.jpg,
Courtois-gastroenteritis-2023-2-scaled-1.jpg / FOTO:

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, respondió con contundencia a las declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien durante la asamblea telemática del club azulgrana afirmó que en el arbitraje español existe una "mano blanca". El guardameta belga no tardó en recordarle el escándalo del caso Negreira y negó que el Real Madrid reciba favores arbitrales.

Él dice eso porque lo tiene que decir por el caso Negreira y todo eso. Desde que estoy en el Real Madrid nunca he notado que nos hayan favorecido los árbitros, más bien lo contrario", expresó Courtois en rueda de prensa desde la Ciudad Real Madrid. Añadió que los errores arbitrales son parte del fútbol, pero rechazó que exista algún tipo de beneficio hacia su equipo.

El belga también criticó con dureza la intención de LaLiga de llevar un partido oficial entre el Villarreal y el Barcelona a Miami. Aseguró que esa medida "adultera la competición" y rompe con los principios básicos del campeonato. "En la NBA o la NFL hay un sistema diferente. Aquí LaLiga lo mete porque le da la gana. No cumple con el convenio de los jugadores y no es correcto. Tenemos que jugar en casa y fuera; no es lo mismo", subrayó.

Courtois insistió en que disputar un encuentro fuera de España altera la igualdad de condiciones entre los equipos. "En LaLiga es muy complicado ganar fuera. Todos debemos jugar el mismo número de partidos en nuestro estadio y fuera de él", apuntó.

Críticas también para Tebas 

El guardameta también dirigió sus críticas al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por la supuesta censura en las transmisiones de la última jornada, cuando se omitieron los 15 segundos de protesta de los jugadores y se reemplazaron por un mensaje contra la guerra. "Ocultarlo y cambiar el motivo de nuestra protesta es censurar y manipular. Eso es grave", denunció.

Con estas declaraciones, Courtois no solo respondió a Laporta, sino que también encendió el debate sobre la transparencia en LaLiga y las decisiones que afectan directamente a los jugadores y al desarrollo del campeonato.

En Portada

Recapturan a alias el Brown, otro de los fugados de Fraijanes IIt
Nacionales

Recapturan a alias "el Brown", otro de los fugados de Fraijanes II

06:38 AM, Oct 21
Courtois estalla contra el Barça y recuerda el caso Negreirat
Deportes

Courtois estalla contra el Barça y recuerda el caso Negreira

07:21 AM, Oct 21
Furgón se parte en dos y bloquea paso en viaducto de zona 1t
Nacionales

Furgón se parte en dos y bloquea paso en viaducto de zona 1

07:12 AM, Oct 21
Guatemala enciende el fuego sagrado de los Juegos Centroamericanos t
Deportes

Guatemala enciende el fuego sagrado de los Juegos Centroamericanos

08:08 PM, Oct 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos