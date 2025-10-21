Courtois estalla contra el Barça y recuerda el caso Negreira

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, respondió con contundencia a las declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien durante la asamblea telemática del club azulgrana afirmó que en el arbitraje español existe una "mano blanca". El guardameta belga no tardó en recordarle el escándalo del caso Negreira y negó que el Real Madrid reciba favores arbitrales.
Él dice eso porque lo tiene que decir por el caso Negreira y todo eso. Desde que estoy en el Real Madrid nunca he notado que nos hayan favorecido los árbitros, más bien lo contrario", expresó Courtois en rueda de prensa desde la Ciudad Real Madrid. Añadió que los errores arbitrales son parte del fútbol, pero rechazó que exista algún tipo de beneficio hacia su equipo.
El belga también criticó con dureza la intención de LaLiga de llevar un partido oficial entre el Villarreal y el Barcelona a Miami. Aseguró que esa medida "adultera la competición" y rompe con los principios básicos del campeonato. "En la NBA o la NFL hay un sistema diferente. Aquí LaLiga lo mete porque le da la gana. No cumple con el convenio de los jugadores y no es correcto. Tenemos que jugar en casa y fuera; no es lo mismo", subrayó.
Courtois insistió en que disputar un encuentro fuera de España altera la igualdad de condiciones entre los equipos. "En LaLiga es muy complicado ganar fuera. Todos debemos jugar el mismo número de partidos en nuestro estadio y fuera de él", apuntó.
Críticas también para Tebas
El guardameta también dirigió sus críticas al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por la supuesta censura en las transmisiones de la última jornada, cuando se omitieron los 15 segundos de protesta de los jugadores y se reemplazaron por un mensaje contra la guerra. "Ocultarlo y cambiar el motivo de nuestra protesta es censurar y manipular. Eso es grave", denunció.
Con estas declaraciones, Courtois no solo respondió a Laporta, sino que también encendió el debate sobre la transparencia en LaLiga y las decisiones que afectan directamente a los jugadores y al desarrollo del campeonato.