Guatemala gana el oro centroamericano en hockey sobre césped

Las finales del hockey sobre césped de los Juegos Centroamericanos 2025 estuvieron llenas de emociones, tanto en la rama masculina como femenina, mismas que se disputaron entre la delegación anfitriona, Guatemala, y el seleccionado de Costa Rica.
En la rama femenina, el cuadro guatemalteco terminó el torneo con paso perfecto, al ganar 1-0 al combinado tico en un partido lleno de emociones.
Un gol en el segundo tiempo de Jarllen Cifuentes y una soberbia actuación de la portera guatemalteca Pamela de León con una atajada clave en los últimos segundos del encuentro, sellaron la medalla de oro y un torneo invicto por parte del equipo guatemalteco.
Hombres pierden la final
En la rama masculina, Costa Rica goleó a la selección de Guatemala, al vencerlos por 5-1 en la final y conseguir así la presea dorada.
El cuadro tico fue liderado por Iker y Amalec Picado, quienes finalizaron el encuentro con un doblete cada uno.
La delegación costarricense, pese a finalizar en segundo lugar en la fase de clasificación por detrás de Guatemala, demostró su alto nivel tras imponerse a la selección guatemalteca en una cancha del Campo Marte que vivió un gran ambiente de fiesta desde el inicio de la jornada.
Tenis: Guatemala y El Salvador van por el oro
La Copa de Naciones de tenis de campo dejó una final entre Guatemala y El Salvador, tras una jornada intensa en los singles masculinos que se disputó este martes en el Complejo Ingeniero Juan José Hermosilla.
El guatemalteco Rafael Botrán venció al hondureño Alfonso Bennaton (6-0 y 6-3) para avanzar por la pelea de la medalla de oro. En el otro juego de la categoría, el catracho José Obando no pudo y cayó ante el chapín Sebastián Domínguez (6-2 y 6-3), por lo que también aseguró al menos la plata.
En la otra llave, los salvadoreños Juan Fuentes y César Cruz avanzaron a la final al vencer a sus rivales de Costa Rica, Nicolás Garnier y Adrián Quiroz, respectivamente (6-3, 6-2, 6-1 y 6-4). Los cheros se medirán ante los guatemaltecos este miércoles.
La categoría femenina vivió también una emocionante jornada. Guatemala le ganó 3-0 a Panamá y avanzó a la final, donde peleará por el oro ante Honduras. Las chapinas Paula Ramos y Deborah Domínguez ganaron en singles a las panameñas Anna Bjornestad y Karla Ching (6-0, 6-2, 6-0 y 6-1). En dobles, Andrea Weedon y Gabriela Rivera cerraron la tarde con el triunfo ante las canaleras (6-0 y 6-0).
*Información JCA.