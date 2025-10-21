 Resultado Barcelona vs. Olympiacos por Champions League
Deportes

Barcelona golea a Olympiacos con triplete de Fermín López

En el partido también se dio doblete de goles de Marcus Rashford y una anotación de Lamine Yamal.

Fermín López hizo triplete en victoria ante Olympiacos
Fermín López hizo triplete en victoria ante Olympiacos / FOTO: EFE

En el estadio Olímpico de Montjuic, el Barcelona de Hansi Flick recibió al Olympiacos de José Luis Mendilíbar como parte de la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

El partido comenzó de forma sorpresiva, ya que a los 20 segundos el cuadro visitante tuvo la oportunidad de abrir el marcador tras un remate del portugués Daniel Podence, que fue atajado a una mano por el meta polaco Wojciech Szczęsny.

Pero el ritmo del partido era bueno, que el Barcelona no tardó en encontrar el primer gol del partido. El cronómetro marcaba el minuto 19 y Lamine Yamal tomó el esférico por la banda derecha y tras una jugada individual donde burló y superó a Lorenzo Pirola y al portero Konstantinos Tzolakis, logró asistir a Fermín López, quien hizo el 1-0.

El partido tenía un momento especial para Fermín López, ya que una gran asistencia de Dro Fernández lo dejó en buena posición para gol, y el centrocampista español definió de maravilla ante Tzolakis para hacer el 2-0 en el 38, y firmar su doblete antes de finalizar el primer tiempo.

Goleada del Barcelona 

El segundo tiempo tuvo de todo, y en parte del partido Barcelona estuvo contra la espada y la pared.

Cuando se jugaban 49 minutos vino un gol de Ayoub El Kaabi, pero en plena celebración, el árbitro fue llamado al VAR y se determinó que había posición adelantada, por lo que se anulaba la jugada tres minutos después. Pero antes de la posición ilícita, había existido mano por parte de un jugador del Barcelona, por ende, era penalti.  

El mismo El Kaabi anotó desde los 11 metros y dejaba el marcador 2-1 cuando transcurría el minuto 53.

Cuatro minutos después del gol que acercaba al Olympiacos a la igualdad en el marcador, su jugador, Santiago Hezze recibió una segunda y muy cuestionada tarjeta amarilla para ser expulsado.

Al 66, falta de Konstantinos Tzolakis sobre Marcus Rashford y penalti para el Barcelona. El ejecutor fue Lamine Yamal que hacía en ese momento el 3-1 y prácticamente se liquidaba el juego.

Luego vinieron tres goles significativos: Marcus Rashford al 74 para el 4-1, Fermín López al 76 para el 5-1 y su triplete en el partido, y repitió Rashford para el 6-1 a los 78 y con ello firmaba su doblete.

