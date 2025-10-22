 Achuapa derrota al líder Deportivo Mixco Apertura 2025
Deportes

Achuapa derrota al líder Mixco y asciende a puestos de liguilla

Por su parte, los "Chicharroneros" siguen de líderes, pero quedan expuestos ante Municipal, Antigua y Aurora.

Achuapa derrotó esta tarde a Mixco por el Apertura 2025
Achuapa derrotó esta tarde a Mixco por el Apertura 2025 / FOTO: Deportivo Achuapa

Deportivo Achuapa derrotó a Deportivo Mixco, el flamante líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala y subió al octavo puesto de la tabla de posiciones, casilla que dará acceso más adelante a los cuartos de final de la competencia.

Este miércoles, se desarrollaron dos de los tres partidos que estaban reprogramados dentro del campeonato guatemalteco. En ambos duelos, correspondientes a la fecha 10, el marcador fue 3-2 a favor de los locales.

La jornada empezó a las 10:00 horas en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán (Guatemala), donde el Aurora derrotó al Atlético Mictlán con goles de Eddie Ibargüen, Diego Ruiz y Alejandro Galindo, este último desde el punto penal cuando el partido llegaba al 90+4. Por los visitantes anotaron Elmer Monroy y un autogol de Nicolás Lovato.

Achuapa le gana al líder 

Luego, en el estadio Winston Pineda Gudiel de Jutiapa, el Achuapa recibió al Mixco de Fabricio Benítez. Fue un duelo emotivo de principio a fin, donde los locales lograron una ventaja de dos goles, gracias a las anotaciones de Carlos Santos (18) y Erick Sánchez (32), pero en el 40, Nicolás Martínez, el goleador del campeonato, descontó para los visitantes y puso el 2-1 en la pizarra; antes de finalizar el primer tiempo, Víctor Matta (43) hacía el 3-1 para mayor tranquilidad de los locales.

Para el segundo tiempo, el goleador argentino de los misqueños encontraría su doblete al 66, y con una parte importante para el final del partido, el sueño del empate era una posibilidad.

Se llegaba al minuto 89 y Nicolas Martínez anotaba el 3-3, pero el asistente 1 del partido anulaba la jugada por posición adelantada. Esa situación hizo enfurecer al técnico de los mixqueños, que reclamó la decisión arbitral. 

Al 90+2, con los ánimos caldeados, el árbitro expulsó al portero suplente Luis Fernando Ruiz.

El partido llegó hasta el minuto 90+4 con un Mixco atacando, y en el ataque aparecía el portero Kevin Moscoso, pero no pudo cambiar la historia y Mixco perdió.

Mixco, líder

Deportivo Mixco llegó a esta fecha con el liderato en mano y la posibilidad de incrementar su ventaja respecto a sus rivales más cercanos, pero con la derrota, nuevamente las puertas del liderato se le abren al Aurora, Antigua y Municipal.

Mixco es líder con 32 puntos, 2 más que Municipal que suma 30. El tercer lugar y cuarto puesto son para Antigua y Aurora, respectivamente, ambos clubes suman 29 puntos y queda a un triunfo de darle alcance al cuadro mixqueño.

El último partido reprogramado es el Achuapa-Marquense que se jugará en noviembre cuando resten tres fechas para la finalización de la fase regular.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes socialesJuegos CentroamericanosEE.UU.
