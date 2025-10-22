Bayern Múnich, Chelsea y Liverpool golean a sus rivales

El Bayern Múnich se impuso este miércoles por 4-0 al Brujas en un partido de Champions League que dejó liquidado en poco más de media hora y en el que el equipo belga no pudo ofrecer verdadera resistencia.
La apuesta por Lennart Karl, un jugador de 17 años, para relevar al lesionado Serge Gnabry le dio frutos al entrenador del Bayern, Vincent Kompany.
En el minuto 5, tras una jugada personal, Karl abrió el marcador con un remate desde el borde del área convirtiéndose en el goleador más joven en la Liga de Campeones en la historia del Bayern.
En el 14 Harry Kane marcó a puerta vacía el 2-0 tras recibir un centro de Konrad Laimer en el segundo palo.
El 3-0 llegó en el minuto 34, con un fuerte remate con la pierna derecha de Luis Díaz que pegó en el travesaño antes de irse al fondo de la red.
En el 79, Nicholas Jackson marcó el 4-0 aprovechando un rebote después de que Kompany se hubiera dado el lujo de sustituir a Kane con el partido ya resuelto y pensando en los compromisos venideros.
El Chelsea pulveriza al Ajax
Tres penaltis, dos goles de rebote y una expulsión. El Chelsea-Ajax tuvo de todo y para mala suerte de los holandeses, casi todo en su contra. Un sonrojante 5-1 se llevaron los de John Heitinga de Stamford Bridge que exhibe una vez más el abismo entre el Ajax actual y los grandes del continente europeo.
A nueve puntos del líder en Holanda, con tres derrotas en tres partidos en Champions y con una sola victoria desde el 13 de septiembre, el tiempo de Heitinga en el banquillo de los 'ajacied' parece llegar a su fin. Por eso la afición del Chelsea le cantó "Te van a despedir por la mañana" cuando el marcador ya era abultado, cuando había quedado más que claro que el Ajax no iba a sacar nada de aquí.
Remontada, goles y alivio del Liverpool
La debilidad defensiva del Eintracht Francfort fue el mejor remedio a la crisis del Liverpool, reanimado este miércoles después de cuatro derrotas con una remontada en Alemania (1-5), donde sintió el alivio de la victoria y los goles mientras reconstruye su aspecto y su fútbol, aún pendientes de verificación.
Porque no necesitó nada del otro mundo el campeón inglés para golear a su adversario, una moneda al aire. El ataque del Eintracht es atractivo. Su defensa es atroz. El resultado fue otro revés cuando sale de la Bundesliga. En la anterior jornada recibió cinco goles del Atlético de Madrid. Este miércoles, en su propio estadio, encajó cinco más del Liverpool.
La secuencia de cuatro derrotas del equipo británico era anómala. De otra década. Inconcebible. Por inversión, por nivel, por futbolistas o por historia. Ni siquiera la entendía el propio Liverpool, pero hay cuestiones que sí la atestiguan sobre el terreno. Al filo tantas veces en su inicio invencible, hoy es más vulnerable, menos concluyente. Menos mal que enfrente tuvo al Eintracht Francfort, el equipo idóneo para calmar las heridas recientes.
