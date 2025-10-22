 Real Madrid sumaría otra baja en defensa antes del Clásico
Deportes

El Real Madrid sumaría otra baja en defensa antes del Clásico

Con esta nueva molestia, el Real Madrid enfrenta una auténtica odisea de centrales antes del esperado duelo ante el Barcelona.

Procesan a Raúl Asencio y a tres jugadores por difusión de vídeos sexuales de una menor - instagram @asencio
Procesan a Raúl Asencio y a tres jugadores por difusión de vídeos sexuales de una menor / FOTO: instagram @asencio

La situación en la defensa del Real Madrid se complica aún más. A pocos días del Clásico frente al Barcelona, Raúl Asencio encendió las alarmas tras salir con molestias musculares en el cierre del partido.

El defensor pidió el cambio al minuto 87, luego de lanzarse para bloquear un disparo y sentir un tirón en la parte posterior de la pierna izquierda. Aunque abandonó el campo caminando y sin señales de dolor grave, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y será evaluado en las próximas horas.

Fuentes cercanas al club aseguran que podría tratarse solo de una contractura en el bíceps femoral, pero todo dependerá de los exámenes médicos. Su presencia en el Clásico aún no está confirmada.

Panorama defensivo del Real Madrid antes del Clásico 

La preocupación aumenta debido al panorama defensivo del equipo. Antonio Rüdiger continúa fuera por una rotura muscular y no volverá hasta después del parón de selecciones. David Alaba tampoco estará disponible por una sobrecarga en el sóleo, mientras que Huijsen sigue en duda por una lesión similar.

Xabi Alonso, que ya contaba con pocas opciones en la zaga, se queda prácticamente con Éder Militao como único central disponible. El entrenador deberá encontrar una solución de emergencia para enfrentar uno de los partidos más importantes de la temporada.

Con esta nueva molestia, el Real Madrid enfrenta una auténtica odisea de centrales antes del esperado duelo ante el Barcelona.

