Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos

Guatemala culminó su participación en esgrima de los XII Juegos Centroamericanos 2025 con dos medallas de oro en las pruebas por equipos, consolidándose como protagonista en el cierre de la disciplina.
El equipo femenino de sable, conformado por Aurora Barrera, Kreestel Fraatz, Marjorie Santa María y Katherin Tocora, se impuso en la final a El Salvador, que obtuvo la plata con Odalis Maldonado, Alba Marroquín, Irene Mena y Lesly Rodríguez. La medalla de bronce fue para Costa Rica, representada por Karina Dyner, Luna Fernández, Daniela Jurado e Isabella Sayagués.
En florete masculino, Guatemala también se llevó el oro gracias a Eliu Cano, José Fernando López, Cristian Porras y Dereck Quiñónez. El Salvador completó la final con la plata, mientras que Nicaragua consiguió el bronce con José Espinoza, Kevin López, Aimar Maldonado y Leandro Ramos.
En sable masculino, la final fue para El Salvador, que derrotó a Nicaragua y se quedó con el oro, mientras que los nicaragüenses se llevaron la plata.
Otras disciplinas
En otras disciplinas de tabla, Panamá se consolidó como la potencia regional del surf. En bodyboard, Edwin Núñez y Verónica Correa se llevaron el oro en las categorías masculina y femenina, mientras que Edonays Caballero y Stephanie Bodden triunfaron en SUP Race. Agustín Cedeño completó la cosecha dorada panameña con la victoria en longboard masculino. Además, Panamá sumó dos platas —Leyla Brady en longboard damas y Kai Gale en shortboard hombres— y dos bronces con Samanta Alonso en bodyboard y Edwin Pérez en longboard.
Con estos resultados, Guatemala cierra la esgrima como la gran protagonista del certamen por equipos, mientras Panamá confirma su dominio en surf, dejando en evidencia el alto nivel competitivo de la región en estas disciplinas.