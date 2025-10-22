 Perro se roba el show al meterse al partido de Guatemala
VIDEO. Perrito interrumpe partido entre Guatemala y El Salvador en los Juegos Centroamericanos 2025

Perro se roba el show al meterse al partido de Guatemala en los Juegos Centroamericanos.

Perrito irrumpe en el campo y detiene partido entre Guatemala y El Salvador., Captura de pantalla video Facebook.
Perrito irrumpe en el campo y detiene partido entre Guatemala y El Salvador. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un curioso episodio llamó la atención de los asistentes al estadio Cementos Progreso durante el segundo tiempo del partido entre Guatemala y El Salvador, en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos 2025. Un pequeño perro ingresó al terreno de juego y detuvo momentáneamente el encuentro, convirtiéndose en protagonista del minuto de diversión en medio de la competencia.

En el video que circula en redes sociales se observa al perro jugar con una botella de agua, acostarse sobre el césped y correr en círculos mientras sigue entretenido con el objeto. La situación se resolvió cuando el portero salvadoreño tomó la botella y la lanzó fuera del campo, tras lo cual el animal finalmente abandonó el estadio, permitiendo que el juego continuara sin mayores incidentes.

Guatemala es semifinalista

El partido concluyó con un triunfo sólido para Guatemala por 2-0, con goles de Ariel Lon y Diego Fernández. Con esta victoria, los "chapines" sumaron seis puntos tras su debut ante Nicaragua (3-1) y aseguraron el primer lugar del Grupo A, avanzando directamente a las semifinales del torneo masculino.

El estadio Cementos Progreso, que alberga tanto los partidos masculinos como femeninos, fue testigo del talento guatemalteco, donde los jugadores demostraron un dominio consistente frente a sus rivales centroamericanos. La fase de grupos cerrará este viernes 24 de octubre con los encuentros El Salvador vs. Nicaragua y Costa Rica vs. Panamá, definiendo así los últimos puestos y rivales para las semifinales.

Selección Sub-21 de Guatemala avanza a semifinales de Juegos Centroamericanos 2025

Los guatemaltecos derrotaron este día a los salvadoreños y se aseguran el primer lugar del grupo A.

Las semifinales se jugarán el domingo 25 de octubre: Guatemala, como líder del Grupo A, enfrentará al segundo lugar del Grupo B en el primer turno, mientras que el otro duelo será entre el primero y segundo del Grupo B. Además, los terceros lugares se medirán por el quinto puesto a las 09:30 horas.

