 Resultado Real España vs Xelajú por Copa Centroamericana
Deportes

Real España y Xelajú igualan en semifinal de ida de Copa Centroamericana

El equipo de Amarini Villatoro no perdió y anotó un gol de visitante; buscará en Guatemala su clasificación a la final.

Xelajú visitó al Real España en Honduras en la ida de la semifinal de Copa Centroamericana
Xelajú visitó al Real España en Honduras en la ida de la semifinal de Copa Centroamericana / FOTO: Adriana Ramos

El Xelajú M. C. de Guatemala visitó el estadio general Francisco Morazán en San Pedro Sula, Honduras, para medirse al Real España en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, que dará al ganador de la serie la posibilidad de ir a la pelea por este trofeo que ha sigo ganado por la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en sus dos primera ediciones.

El partido comenzó con un detalle que sería fundamental para el resto de partido: Amonestaciones para Roberto Osorto del Real España al 4 y Jesús López de Xelajú al 8.

Posteriormente, Xelajú pasó un susto al ver tirado en el suelo a su jugador, Mynor de León, quien sufrió molestias musculares, pero siguió en el partido.

Cuando se jugaba el minuto 33, un remate al travesaño por parte de los locales fue la jugada más relevante durante la primera parte. De ahí en adelante, Xelajú resistía a su rival, y en pocas oportunidades tuvo presencia en el arco rival.

Movido segundo tiempo 

El arranque de la segunda mitad tuvo al delantero paraguayo Pedro Báez y al portero Luis López como los grandes protagonistas.

Al 48, Pedro Báez recibió un golpe y fue necesario el ingreso del cuerpo médico, pero tras una breve revisión se incorporó al juego.

Era el minuto 56 y Pedro Báez encaró a Luis López y éste lo derribó, pero el árbitro no marcó infracción que hubiese dado un penalti. 

Dos minutos después, Jesús López remató a puerta y el portero descolgó de su ángulo lo que parecía ser el golazo de la Copa Centroamericana. Tras el tiro de esquina cedido en esta jugada, Yilton Diaz falló solo frente a la portería con un cabezazo que se fue a las nubes.

Para ese momento Xelajú era más que su rival, y supo concretarlo con el gol de Jesús López al 62 para el sorpresivo 0-1.

Pero Xelajú no aguantó la presión, no supo manejar el marcador, y su rival le empató inmediatamente con un golazo de Brayan Moya de media vuelta al ingreso del área grande cuando se jugaban 68 minutos de partido.

El partido llegó a su final y la serie no quedó definida. El capitulo de vuelta será el miércoles 29 de octubre en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.

