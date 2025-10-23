Modificación en la octava etapa de la Vuelta a Guatemala

A pocas horas del inicio de una nueva edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, la Federación Guatemalteca de Ciclismo anunció un cambio importante en el recorrido de la octava etapa. La institución confirmó que la Municipalidad de Tecpán decidió desistir de recibir el evento, argumentando que las condiciones actuales de sus calles no son adecuadas para albergar el final de la jornada. Esta modificación fue comunicada oficialmente por medio de los canales de prensa de la Federación.
Como consecuencia, la etapa que originalmente contemplaba un recorrido de 128 kilómetros entre San Juan La Laguna y Tecpán, ha sido recortada y ahora concluirá frente a la Municipalidad de Patzún. A pesar del ajuste, la organización aseguró que se mantendrán las condiciones de seguridad y la competitividad de la etapa, garantizando que los ciclistas y el público disfruten del espectáculo deportivo sin contratiempos.
Este viernes da inicio la Vuelta a Guatemala
Este tipo de cambios, aunque no son comunes, reflejan el compromiso de la Federación con el bienestar de los corredores y la logística general del evento. La Vuelta a Guatemala, reconocida como una de las competencias más importantes del ciclismo en la región, requiere una planificación minuciosa y coordinación con las autoridades locales, lo que hace necesario tomar decisiones rápidas ante imprevistos.
La edición 2025 de la Vuelta Ciclística a Guatemala comenzará este viernes 24 de octubre y finalizará el domingo 2 de noviembre. Durante diez días, el país se convertirá en el epicentro del ciclismo continental, con la participación de equipos de distintos países sudamericanos, así como de México y Estados Unidos. Con la emoción a flor de piel y los preparativos en marcha, los guatemaltecos se preparan para vivir otra gran fiesta deportiva sobre dos ruedas.