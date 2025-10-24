Emisoras Unidas transmite la Vuelta Guatemala 2025

Encabezados por Marco Tulio Ipuerto, director general de Deportes de Emisoras Unidas de Guatemala, las voces de El Mejor Equipo te llevarán a partir de este viernes 24 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2025 todas las emociones e incidencias que ocurran en la 64 Vuelta Guatemala 2025. El máximo evento ciclístico también tendrá su cobertura digital, así como ha ocurrido desde los comienzos de esta era digital en los medios de comunicación.
Llegado desde Colombia, el experimentado, reconocido y muy querido por Guatemala, Rubén Darío Arcila, "Rubencho", será la potente voz que dará vida al relato en el ingreso de cada una de las 10 etapas que cuenta el circuito guatemalteco.
"¡Y se abre, se abre la puerta de los sustos... Venga!", la frase patentizada por "Rubencho" hará emocionar a miles de aficionados cuando ya reste un kilómetro a la meta y con la voz de Rubén Darío Arcila sepan qué ciclistas se perfilan para ganar las etapas de la Vuelta a Guatemala, y más adelante, quién será el campeón.
Pero la 64 Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 también contará con las voces de nuestros talentos Enrique Rodríguez Samayoa, "Kike Gol" o "Gol de mí país"; y, la de Fredy López, "Fredy Futbol", quienes, desde su respectiva moto, así como lo hacen desde ya hace más de dos décadas, harán vibrar a los chapines con las incidencias del pelotón principal y en sí de todos los competidores.
A este grupo de trabajo, se le suman las voces de Henry Estuardo López, Estuardo García Carrera y Mauricio Arias Franco "La voz" con apuntes estadísticos, de color y comercial que amenizan las maratónicas jornadas de transmisión.
Departamentos como el técnico, promociones, ventas, también son parte fundamental en esta cobertura nacional e internacional.
Cobertura digital
Coordinados por Luisa Pérez Moraga, directora del área digital de Emisoras Unidas de Guatemala, el equipo humano también forma parte de esta cobertura multimedia que se hará notar en las diferentes redes sociales, así como en el sito web.
Alex Meoño y Alejandro Chet son los dos talentos EU quienes fueron desplazados a carretera para tener de primera mano las mejores imágenes de este evento que acapara la atención de Guatemala y más allá de sus fronteras.
La cobertura total de Emisoras Unidas de Guatemala comenzará desde muy temprano con notas previas a la etapa, la publicación de las altimetrías y todo el color que se da antes de que comience la transmisión.
Las voces de El Mejor Equipo saldrán al aire por el 90.7 FM y la radio en línea desde las 08:00 horas hasta aproximadamente las 14:00 horas. Además, tendrán el tradicional programa Así va la Vuelta, el cual se transmite de diferentes localidades donde llegue el evento ciclístico.