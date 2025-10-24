 Kylian Mbappé y su ilusión por disputar un nuevo Clásico
Mbappé y su ilusión por el Clásico: "No hay nada más especial"

Desde su llegada al Real Madrid, Mbappé ha enfrentado al Barcelona en cuatro ocasiones y anotado cinco goles, pero aún no ha ganado; este domingo busca poner fin a esa mala racha.

Celebración de Kylian Mbappé ante el Osasuna - EFE
Celebración de Kylian Mbappé ante el Osasuna / FOTO: Agencia EFE

Kylian Mbappé, delantero estrella del Real Madrid y elegido por segundo mes consecutivo como ‘Jugador Cinco Estrellas Mahou’, expresó su entusiasmo por el próximo Clásico frente al Barcelona, destacando la importancia única de este enfrentamiento en el fútbol español.

El francés aseguró que no existe un partido a nivel de Liga que se compare con el Real Madrid-Barcelona: "Es el partido que todo el mundo quiere mirar. A nivel de clubes no hay nada más especial. Solo se puede comparar a un gran partido de Champions, pero al nivel de la Liga no hay otro partido como este. Es el partido que todos quieren jugar, pero nosotros no queremos únicamente jugar, queremos ganar", declaró con determinación.

Mbappé, motivado por un nuevo Clásico

Mbappé llega al Clásico tras un septiembre sensacional, en el que marcó diez goles en seis partidos, consolidándose nuevamente como el jugador del mes. "Es un placer ser de nuevo jugador del mes, significa que el equipo lo ha hecho bien, hemos ganado muchos partidos y hemos marcado muchos goles. Seguimos nuestro camino, estamos muy felices de la manera en la que jugamos y ganamos. Esperamos seguir así", comentó el delantero francés, quien ha dejado claro su compromiso con el equipo.

El Clásico representa un reto especial para Mbappé, especialmente tras la pasada temporada, en la que pese a su aportación goleadora, no pudo celebrar ninguna victoria contra el Barcelona. "Es una semana importante para nosotros. Lo fue contra la Juventus, pero el domingo es un partido especial. Esperamos que la gente esté con nosotros, que vayan a animarnos como siempre. Saben de la importancia del partido y nosotros lo sabemos también y esperemos que sea un gran día para nosotros", señaló.

Mbappé también enfatizó su rol dentro del equipo: "Me siento muy bien. Quiero ayudar siempre al equipo, si es con goles, con goles, y si es con otra cosa, con otras cosas. Sigo el camino del equipo. Necesitamos siempre la ayuda de todos los jugadores e intento ayudar siempre. El equipo está listo para lo que vaya a pasar. Es un mes importante para nosotros, un partido importante el del domingo, pero también el resto del mes. Vamos a hacer lo que el Madrid necesita, que es siempre ganar y jugar bien para todos los madridistas".

A pesar de su efectividad frente al Barcelona —cinco goles en cuatro partidos—, el Real Madrid aún no ha podido llevarse la victoria en esos encuentros. Mbappé, consciente de la estadística, afronta el próximo Clásico con la ilusión de cambiar la historia y demostrar que su talento puede marcar la diferencia en los grandes encuentros. El delantero francés llega al choque con la motivación al máximo, buscando que el Santiago Bernabéu sea testigo de un triunfo esperado por él y por toda la afición blanca.

Kylian Mbappé durante su celebración ante la Real Sociedad - EFE

