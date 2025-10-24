 Resultado etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2025
Deportes

Bolívar Espinosa conquista la "Tierra de Dios"

Tras 172 kilómetros de mucho esfuerzo, el ciclista panameño ganó la primera etapa de la Vuelta a Guatemala en Puerto Barrios, Izabal.

Compartir:
Bolívar Espinosa gana la primera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025
Bolívar Espinosa gana la primera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / FOTO: Alex Meoño

Con la participación de 141 ciclistas, de ellos, 101 de la categoría élite, comenzó este viernes 24 de octubre la edición 64 de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2025, el evento ciclístico que mueve a todo el país. Desde la calurosa tierra de Teculután, Zacapa, los competidores de los 24 equipos pusieron en marcha sus estrategias elaboradas para el máximo evento ciclístico que recorrerá más de mil 400 kilómetros a lo largo de 10 etapas, y que tendrá como punto final el tradicional recorrido en el Anillo Periférico el próximo 2 de noviembre.

Durante el recorrido de esta primera etapa, se disputaron tres metas volantes y un premio de montaña. En los premios intermedios, el ciclista guatemalteco Brayan Ríos dominó al ganar la primera meta volante en El Rosario a tan solo 27 kilómetros de la salida, la segunda la ganó el colombiano Bernardo Suaza cuando se cumplió el kilómetro 96 y la última el irlandés Cormac Macgeough en el cruce a Morales, el kilómetro 102.5 de recorrido. 

El único premio de montaña, de cuarta categoría, del día, lo ganó el colombiano Carlos Gutiérrez del Movistar Best PC en Alto Los Mangales. El mismo estuvo ubicado en 72.3 kilómetros de recorrido.

Detalles de la carrera 

Al llegar a la primera meta volante, el pelotón se mantenía compacto y el triunfo fue para el guatemalteco Brayan Ríos. Luego de este primer premio intermedio de la 64 Vuelta a Guatemala, se vino el único premio de montaña, el cual fue ganado por el colombiano Carlos Gutiérrez cuando ya se tenía de competencia un poco más de hora y media.

A pesar de ser un premio de montaña de cuarta categoría, un pelotón conformado por casi 20 ciclistas le sacó una ventaja de 3:50 minutos al resto de competidores cuando se superaban los 72.3 kilómetros.

Alex Julajuj (GUA), Brayan Obando (ECU), Carlos Gutiérrez (COL), Luis Oses (CRC), Amílcar Menéndez (GUA), Bolívar Espinosa (PAN), Carlos Macpherson (MEX), Cristián Muñoz (COL), Cormac Macgeough (IRL), Juan Osorio (COL), Oscar Garzón (COL), Bernardo Suaza (COL), Edwin Sam (GUA), José Muñiz (MEX), Juan Alba (63), Fredy Toc (GUA), Melvin Torres (GUA) y Christoper Jurado (PAN) eran la cabeza de competencia.

Los kilómetros se iban consumiendo y los ciclistas se acercaban al cruce de Morales, Izabal, pero la ventaja del pelotón sobre el resto de competidores llegó a superar los 8 minutos cuando ya se llevaban dos horas y media de competencia.

Así fue la definición 

El punto clave de la competencia fue cuando restaba 18 kilómetros y se hacía el paso por el puente San Francisco. La ventaja disminuía a 6 minutos, y dos ciclistas saltaban del pelotón que lideraba la competencia y tomaban al menos 200 metros de ventaja. Eran Brayan Obando (ECU) del Movistar Best PC y Bolívar Espinosa (PAN) de la Selección de Panamá, quienes hacían noticia en la recta final del recorrido. 

Obando y Espinosa fueron capturados por otros ciclistas a falta de 10 kilómetros y así llegaron a los últimos kilómetros  de competencia donde el cierre sería un embalaje dramático para definir al ganador de la primera etapa.

El ganador de etapa fue el panameño Bolívar Espinoza, quien ganó el sprint a John Borsteinam de Estados Unidos y a Brayan Obando de Ecuador. 

No. Ciclista  Equipo Tiempo
1 Bolívar Espinosa (PAN) Selección de Panamá 03:46:25
2 John Borsteinam (USA) Momentum Racing-GCS-Quici mt.
3 Brayan Obando (ECU)  Movistar Best PC mt.
4 Edwin Sam (GUA) Decorabaños-Bantrab-Quetzaltenango a 8 segundos
5 Christopher Jurado (PAN)  Selección de Panamá a 33 segundos

La segunda etapa de la Vuelta Guatemala 2025 será este sábado 25 de octubre cuando se haga un recorrido de 160.6 kilómetros. La largada sabatina comenzará en Gualán, Zacapa, y llegará a El Corcovado, de Jalapa. Habrá tres metas volante y cinco premios de montaña.

  • Gualán - Santa Cruz - Teculután - El Rancho - Guastatoya - El Progreso - Sanarate - Jalapa - El Corcovado.

Primera meta volante, pasarela El Rosario, kilómetro 27

  1. Brayan Ríos (GUA)
  2. Jonathan Restrepo (COL)
  3. Dorian Monterroso (GUA).

Segunda meta volante, gasolinera Texaco, km. 96

  1. Bernardo Suaza (COL)
  2. Juan Osorio (COL)
  3. Cormac Macgeough (IRL)

Tercera meta volante, entrada a Molares, km. 120.5

  1. 1. Cormac Macgeough (IRL) 
  2. John Borstelman (USA)
  3. Juan Osorio (COL)

Premio de montaña, Alto Los Mangales, 4ta. categoría, km. 72.3

  1. Carlos Gutiérrez (COL)
Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 | Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 / Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 | Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 / Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 | Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 / Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 | Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 / Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 | Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 / Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 | Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 / Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 | Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 / Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 | Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 / Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 | Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 / Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 | Alex Meoño / Alejandro Chet

Vuelta a Guatemala 2025, etapa 1 / Alex Meoño / Alejandro Chet

En Portada

Bolívar Espinosa conquista la Tierra de Diost
Deportes

Bolívar Espinosa conquista la "Tierra de Dios"

02:00 PM, Oct 24
Arévalo juramenta a Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Arévalo juramenta a Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernación

09:09 AM, Oct 24
Arévalo desconoce paradero del exministro Francisco Jiménezt
Nacionales

Arévalo desconoce paradero del exministro Francisco Jiménez

08:37 AM, Oct 24
Día de los Santos: Horarios y disposiciones en cementeriost
Nacionales

Día de los Santos: Horarios y disposiciones en cementerios

11:53 AM, Oct 24

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadEstados UnidosJuegos CentroamericanosSeguridad vialFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos