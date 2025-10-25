 El amistoso entre Argentina e India queda suspendido
Deportes

El amistoso entre Argentina e India queda suspendido

La Albiceleste debía presentarse en Kerala en noviembre, pero el encuentro fue pospuesto por demoras en la autorización de la FIFA. Se disputará más adelante, según los organizadores.

Argentina se clasifica a la Copa del Mundo 2026
Argentina se clasifica a la Copa del Mundo 2026 / FOTO: EFE

La selección de fútbol de Argentina no disputará finalmente el partido amistoso que tenía previsto celebrarse en la India a mediados de noviembre, según confirmaron los organizadores locales. El anuncio fue realizado por Anto Augustine, director general de Reporter Broadcasting Company, una de las empresas promotoras del evento. A través de una publicación en sus redes sociales, Augustine explicó que la decisión se tomó debido al retraso en la aprobación del encuentro por parte de la FIFA, lo que obligó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a los promotores a posponer el compromiso.

El encuentro, que iba a celebrarse en el estado meridional de Kerala, generó gran expectación entre los aficionados indios, especialmente por la posibilidad de ver nuevamente a Lionel Messi en acción en suelo asiático. Sin embargo, los organizadores aclararon que el partido no ha sido cancelado, sino que se llevará a cabo durante la próxima ventana internacional de la FIFA. "El anuncio oficial se hará pronto", añadió Augustine, quien compartió fotografías junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, como muestra del continuo diálogo entre ambas partes.

La expectativa en India por recibir a Argentina y Messi

Desde su anuncio, el amistoso había estado rodeado de cierta incertidumbre, marcada por la falta de detalles logísticos y las idas y vueltas respecto a su confirmación definitiva. A pesar de que el fútbol no es el deporte más popular en la India —donde el críquet domina el panorama deportivo—, regiones como Kerala, Bengala Occidental y Goa cuentan con una sólida base de seguidores apasionados por este deporte, lo que explicaba el entusiasmo por recibir a la vigente campeona del mundo.

A modo de consuelo para los fanáticos locales, Lionel Messi regresará a la India en diciembre de 2025 como parte del evento "GOAT Tour of India", que lo llevará a visitar ciudades emblemáticas como Calcuta, Bombay y Nueva Delhi. El astro argentino confirmó su participación en esta gira a través de sus redes sociales a comienzos de octubre, lo que mantiene viva la ilusión de sus admiradores indios por volver a ver al capitán de la Albiceleste en su país, aunque en un contexto diferente al de un partido oficial.

Foto embed
Lionel Messi durante su último partido eliminatorio jugado en Argentina - EFE

