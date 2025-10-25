 Guatemala: Se inicia béisbol y softbol de Centroamericanos
Deportes

Guatemala pierde en béisbol y gana en softbol

Los hombres sufrieron una dolorosa derrota ante Costa Rica y las mujeres derrotaron a Nicaragua en la jornada inaugural.

El beisbol guatemalteco masculino comenzó con derrota en Juegos Centroamericanos
El beisbol guatemalteco masculino comenzó con derrota en Juegos Centroamericanos / FOTO: Guatemala 2025

El Diamante Enrique "Trapo" Torrebiarte fue testigo de una jornada llena de emociones en el béisbol de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, en los que Nicaragua y Costa Rica salieron victoriosos en sus compromisos del viernes 24 de octubre.

Costa Rica se impone en un duelo cerrado ante Guatemala

En un encuentro lleno de intensidad y de emoción hasta la última entrada, Costa Rica venció 7-6 a Guatemala. Los ticos tomaron ventaja con un rally de tres carreras en la cuarta entrada y resistieron la reacción de los locales, que anotaron dos veces en el séptimo inning, pero no lograron empatar.

Tomás Buckman fue la figura del encuentro con dos imparables, dos carreras impulsadas y un cuadrangular, mientras que Marcos Ascanio aportó también con dos hits y dos empujadas. Por Guatemala, Mario Hernández destacó con un jonrón y tres carreras anotadas.

En el pitcheo, Pablo Barquero se llevó la victoria para Costa Rica, mientras que Sebastián Barrios cargó con la derrota por Guatemala. Los ticos sumaron 10 imparables y solo un error, frente a los cuatro errores cometidos por los anfitriones.

Nicaragua gana por nocaut a Honduras

En el primer duelo del día, Nicaragua mostró toda su potencia ofensiva al derrotar 11-0 a Honduras en un juego que concluyó en cinco entradas por la regla de diferencia de carreras.

La emoción del béisbol continuará este sábado 25 de octubre con dos partidos que prometen grandes emociones:

  • Costa Rica vs. El Salvador a las 14:00 horas
  • Guatemala vs. Honduras a las 18:00 horas

Guatemala inician con victoria en el softbol

La primera jornada del softbol femenino de los Juegos Centroamericanos 2025, que se desarrolla en el diamante Carlos Cano, de la zona 15, estuvo realmente intensa. Fueron cuatro enfrentamientos los que se disputaron, y en estos Panamá, El Salvador (con doble triunfo) y Guatemala, iniciaron con el pie derecho la búsqueda de las medallas.

Las primeras novenas en salir al campo fueron Panamá contra Honduras. Las canaleras, haciendo gala de su poder al bate, hicieron daño desde la primera entrada anotando carreras; mientras que, Honduras, poco pudo hacer para detenerlas. Los innings transcurrieron, y en cuatro episodios, las panameñas alcanzaron la victoria por 13-3.

La expectativa entre el público asistente era ver al conjunto anfitrión, Guatemala, que no la tuvo fácil ante Nicaragua. Fue un juego muy trabajado, de concentración y estrategia por parte de ambas novenas; pero al final, fue la escuadra chapina la que se hizo con la victoria por 15-8.

  • Panamá 13-3 Honduras 
  • El Salvador10-0 Honduras 
  • El Salvador 17-1 Belice 
  • Guatemala 15-8 Nicaragua 
Guatemala supera los 100 oros en Juegos Centroamericanos

La delegación guatemalteca ahora trabaja por alcanzar el objetivo de las 300 medallas en la competición que finaliza la otra semana.

*Información JCA.

