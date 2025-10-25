 Juli Díaz, modelo de la 64 Vuelta a Guatemala 2025
Deportes

Juli Díaz, la modelo colombiana que nunca pierde la fe

Su profesión le permite viajar por el mundo y conocer a nuevas personas; este 2025 es parte de la 64 Vuelta a Guatemala 2025.

Juli Díaz concedió una entrevista a Emisoras Unidas de Guatemala
Juli Díaz concedió una entrevista a Emisoras Unidas de Guatemala / FOTO: Alex MEoño

Juli Díaz es una modelo colombiana que lleva alrededor de nueve años dentro del mundo del modelaje, carrera que le ha permitido viajar por el mundo y conocer nuevas personas y nuevas culturas. Y la Vuelta Ciclística a Guatemala, en su edición 64, es el mejor escenario para seguir creciendo como profesional y seguir alimentando su hoja de vida.

Emisoras Unidas de Guatemala tuvo la oportunidad de entrevistarla y conocer más de su vida personal. Juli Díaz dice que su deporte favorito es el baloncesto, pero que en este evento ciclístico trata la forma de aprender más de este apasionante deporte. 

"El motivo principal claramente es acompañar a todos los deportistas en este gran evento, en esta gran vuelta", señala la modelo colombiana al ser consultada sobre sus funciones dentro del máximo evento ciclístico del país.

Juli Díaz es una mujer que le fascina viajar y conocer a nuevas personas, consultada sobre algún lugar favorito del "País de la Eterna Primavera", ella dijo: "Guatemala tiene muchos lugares hermosos. La verdad en este momento sería imposible escoger uno solo porque todos son maravillosos; La Antigua Guatemala (Sacatepéquez) y Panajachel (Sololá), es increíble".

Juli Díaz, modelo de Vuelta a Guatemala 2025 | Alex Meoño

Juli Díaz, modelo de Vuelta a Guatemala 2025 / Alex Meoño

Sobre la gastronomía nacional

Guatemala se caracteriza por su sabor. Miles de platillos son generados por las manos artesanales de nuestra gente. En ese sentido, Juli Díaz comentó que sus antojitos favoritos son los rellenitos y las garnachas. "No podría escoger solo uno, todos son deliciosos, Mi bebida favorita es la jaima, es una bebida super refrescante", acotó.  

Por último, la modelo de Bantrab de la 64 Vuelta Ciclística a Guatemala, señala que le encanta viajar y conocer lugares y personas nuevas. "Llenarme de una buena energía me encanta", asegura Díaz en los micrófonos de Emisoras Unidas.

"Nunca perder la fe, siempre entrenar, apoyar a todos los deportistas, esto es un trabajo impresionantemente grande, y también es para todos ustedes los guatemaltecos", expresó en su última respuesta la modelo sudamericana Juli Díaz. 

