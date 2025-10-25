 "La baja de Flick es muy importante", asegura su asistente
Deportes

"La baja de Flick es muy importante", asegura su asistente

Marcus Sorg, asistente de Hansi Flick, habló en conferencia de prensa previo al Clásico ante el Real Madrid y comentó la ausencia del entrenador alemán.


Marcus Sorg, asistente de Hansi Flick - EFE
Marcus Sorg, asistente de Hansi Flick / FOTO: Agencia EFE

Marcus Sorg, asistente técnico del FC Barcelona, compareció ante los medios en la víspera del Clásico ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, donde asumirá la dirección del equipo debido a la suspensión de Hansi Flick. El alemán reconoció que la ausencia del entrenador principal es "muy importante" y "una desventaja", pues los jugadores "confían en él". No obstante, aseguró que el cuerpo técnico y la plantilla saben perfectamente lo que deben hacer. "Siempre se le echa de menos a Hansi cuando no está, porque es una parte fundamental del equipo, pero todos sabemos cuál es nuestro trabajo", expresó con serenidad.

Sorg manifestó sentirse "muy orgulloso" de dirigir al Barça en un encuentro tan exigente y especial, consciente del desafío que implica enfrentarse al conjunto blanco. "Será un partido muy duro, en el que el control de la posesión y la presión serán determinantes", destacó. También confirmó la baja de Raphinha y puso en duda la participación de Ferran Torres y Jules Kounde, aunque explicó que el francés volvió a entrenar con el grupo y su presencia dependerá de cómo evolucione físicamente. "Aún no tenemos decidido el once inicial, pero contamos con jugadores capaces de responder en cualquier circunstancia", añadió.

Un Clásico sin Hansi Flick

El técnico auxiliar también fue consultado sobre las recientes declaraciones de Lamine Yamal en un contexto distendido, donde el joven atacante bromeó diciendo que el Real Madrid "roba y se queja". Sorg restó importancia a esas palabras y defendió a su futbolista, calificándolo como un jugador "top" y "muy motivado" para el duelo. Además, consideró que el hecho de que su marcador sea Álvaro Carreras, con quien se enfrentó en tres ocasiones durante su etapa en el Benfica, no supondrá una desventaja. "Si recuerdo bien, ganamos los tres partidos", señaló con una sonrisa.

De cara al encuentro, Sorg aseguró que el Barcelona no modificará su plan de juego pese a la entidad del rival. "Tenemos que hacer bien lo que sabemos hacer: presionar alto, mantener la línea y jugar como un bloque. Si cambiamos algo, perderíamos nuestra estructura y eso nunca ayuda", afirmó.

También reconoció que el equipo aprendió de los errores cometidos en los tropiezos ante Sevilla y PSG, especialmente en la salida de balón. "Si pierdes, debes aprender. Hemos analizado todo y ahora tenemos soluciones", recalcó. Por último, Sorg subrayó que en el Bernabéu "nunca se sabe lo que puede pasar", pero garantizó que el conjunto azulgrana está "preparado emocional y tácticamente" para competir por la victoria.

