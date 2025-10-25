Resultado Municipal vs Malacateco - Jornada 16 Apertura 2025

El CSD Municipal reafirmó su localía este sábado 25 de octubre al vencer con claridad al Deportivo Malacateco, imponiéndose 4-1 en un encuentro que mostró el dominio absoluto de los rojos en el estadio. La gran figura del partido fue el mediapunta guatemalteco Pedro Altán, quien se convirtió en el protagonista con dos goles de gran factura.
Pedro Altán abrió el marcador al minuto 11 con un disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al portero visitante, mientras que al 49' volvió a brillar con una chilena espectacular dentro del área para el 2-0. Otro de los goles de Municipal llegó antes del descanso, obra de John Méndez, consolidando la ventaja y dejando clara la superioridad del equipo local sobre los Toros.
Municipal fue contundente ante Malacateco
El descuento de Malacateco llegó al minuto 59 gracias a un potente disparo de larga distancia de Byron Angulo, que generó momentáneamente esperanza en los visitantes. Sin embargo, Municipal no permitió mayores sorpresas y sentenció el marcador al minuto 75 con un remate preciso de José Carlos Martínez dentro del área, tras recibir una asistencia de lujo que cerró la cuenta y aseguró la victoria.
Con este resultado, Municipal se mantiene firme en la segunda posición de la tabla con 33 puntos, a solo dos del líder Deportivo Mixco, que ganó previamente 2-1 a Mictlán. La victoria fortalece la moral del equipo rojo y lo deja muy cerca de luchar de manera sólida por el título del Torneo Apertura 2025.