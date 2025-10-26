Alineaciones confirmadas para el Clásico

Un nuevo capítulo del Clásico español está listo para escribirse este domingo 26 de octubre, cuando Real Madrid y Barcelona se enfrenten en el estadio Santiago Bernabéu en un partido que puede definir el rumbo de La Liga. Con solo dos puntos de diferencia en la tabla, el duelo promete máxima tensión. El encuentro, además, marcará el primer Clásico que dirigirá Xabi Alonso al frente del conjunto blanco, mientras que el Barcelona afrontará la cita sin Hansi Flick en el banquillo, debido a su sanción. Su asistente, Marcus Sorg, será quien dirija desde la zona técnica.
Las bajas han condicionado a ambos equipos, aunque el Barça llega con más problemas en ese apartado. En el Real Madrid, Xabi Alonso no podrá contar con Alaba ni Rüdiger, pero recupera a Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. Así, el equipo titular estará conformado por Courtois en la portería; Valverde, Militao, Huijsen y Carreras en defensa; Tchouaméni y Camavinga en el doble pivote; Bellingham y Güler como hombres creativos; y arriba, la dupla letal compuesta por Kylian Mbappé y Vinicius Júnior. En el banquillo esperarán opciones de calidad como Brahim Díaz, Rodrygo o el joven Mastantuono.
Las alineaciones del Clásico
El Barcelona, por su parte, afronta el Clásico con una larga lista de ausencias. Sin Raphinha, Lewandowski, Gavi, Dani Olmo ni Ter Stegen, el conjunto azulgrana tendrá que reinventarse. La buena noticia para los culés es la recuperación de Jules Koundé, quien finalmente será titular. El once de Marcus Sorg estará integrado por Szczesny bajo palos; Koundé, Eric García, Cubarsí y Balde en defensa; De Jong y Pedri en la medular; Lamine Yamal y Marcus Rashford por los costados; con Fermín López como enlace y Ferran Torres en punta.
El escenario no puede ser más atractivo: el Real Madrid busca ampliar su ventaja y consolidarse como líder, mientras que el Barça pretende recuperar el primer puesto y demostrar carácter pese a las bajas. Con figuras de talla mundial y jóvenes promesas que ya reclaman protagonismo, el Clásico de este domingo promete ser una batalla vibrante, con el liderato de La Liga y el orgullo en juego.
Onces
Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga; Bellingham, Güler; Mbappé y Vinicius.
FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; Ferran Torres.