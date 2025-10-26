 Guatemala debuta en futsal de Juegos Centroamericanos 2025
Guatemala debuta goleando en el futsal de Juegos Centroamericanos

Los guatemaltecos jugarán este domingo, lunes y miércoles en la fase de grupos en juegos que se desarrollaran en el Domo Polideportivo de zona 13.

Esta es la selección de futsal que participa en Juegos Centroamericanos 2025
Esta es la selección de futsal que participa en Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: FFG

El sábado comenzó la actividad del futsal en el Domo Polideportivo de la zona 13, en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, la selección panameña consiguió arrancar con el pie derecho en la rama femenina, al golear a Nicaragua por 5-1.

Panamá se fue arriba en el marcador en la primera parte, cuando en un tiro de esquina Erika Hernández, mundialista con la selección de futbol 11, desvió para abrir la lata; luego, Maritza Escartin se encargó de aumentar la ventaja, mostró gran habilidad cuando se dio la vuelta ante la marca de la defensa, para marcar con un potente disparo.

Antes de que terminara la primera parte, Kenia Rangel anotó de penal para dejar el marcador en 3-0, que parecía lapidario; en la segunda parte, Rangel reapareció robando el balón, gracias a la presión sobre una defensora nicaragüense, las pinoleras descontaron con el gol de Ruth Mendoza, aprovechando un error en salida de las panameñas.

Este domingo se disputan las finales de los eSports

Los juegos virtuales hicieron su gran debut de forma histórica el pasado viernes en Juegos Centroamericanos.

Rama masculina

En hombres, Panamá no tuvo piedad al golear 6-3 a Costa Rica, los panameños iban arriba en el resultado con un único gol del capitán, Alfonso Maquensi, sin embargo, la fiesta de goles cayó en los siguientes 20 minutos.

Ruman Millord marcó el segundo para los "canaleros", seguido por Ángel Sánchez, luego llegó Jesús Santos y Ricardo Castillo puso "la manita"; el descuento "tico" lo puso Luis Navarrete y Jean Carlo Salas anotó doblete. Finalmente, marcó Jaime Peñaloza para sentenciar los 3 puntos de Panamá.

Más tarde, para cerrar la jornada, Guatemala derrotó 8-1 a Nicaragua, un encuentro en el que los locales dominaron de principio a fin, arrancó la primera parte ganando los "pinoleros" con gol de Lesther Kripp, pero la alegría duraría poco, porque con goles de Junior Castillo (2) y Wanderley Ruiz, los guatemaltecos le dieron vuelta.

En la segunda mitad llegaron las dianas de Daniel Morales, Luisergio García, Nelson Tagre, Roberto Alvarado y lo cerró Patrick Ruiz; un completo vendaval de goles que le dio a los aficionados de Guatemala grandes sensaciones de cara al resto del torneo.

Jornada 2 del Futsala, domingo 26 de octubre:

  • Femenino: Guatemala-Nicaragua a las 12:00 horas
  • Masculino: El Salvador-Panamá a las 15:00 horas
  • Masculino: Costa Rica-Guatemala a las 17:30 horas

*Información JCA.

