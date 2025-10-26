 Guatemala pierde ante Costa Rica en Juegos Centroamericanos
Deportes

Guatemala pierde ante Costa Rica y va por el bronce

Los dirigidos por Willy Coito Olivera no pudieron llegar a la final, donde se pelearía por el oro de estos Juegos Centroamericanos 2025.

Guatemala Sub-21 cayó ante Costa Rica y no va por el oro de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025
Guatemala Sub-21 cayó ante Costa Rica y no va por el oro de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 / FOTO: FFG

La Selección Nacional Sub-21 de Guatemala a cargo del experimentado técnico uruguayo Willy Coito Olivera falló en casa y perdió la semifinal de los XII Juegos Centroamericanos 2025 ante Costa Rica, situación que hace vaya a pelear la medalla de bronce, y no el oro como se esperaba.

Guatemala logró este domingo superar la barrera de los 300 metales, de las cuales 134 son de oro, y los deportes en conjunto son aquellos donde hay más expectativa para subir al podio y colgarse la del oro, pero en el caso del futbol no les alcanzó.  

La Selección de Guatemala Sub-21 arrancó bien con un triunfo ante Nicaragua 3-1, con goles de Raúl Cruz, Héctor Prillwitz y Jair Asprilla. En su segunda presentación vencieron a El Salvador 2-0 con anotaciones de Ariel Lon y Diego Fernández.

Esos resultados llevaron a Guatemala a ganar el grupo A con puntuación perfecta de 6 unidades, y clasificarse a las semifinales de los Juegos Centroamericanos, donde enfrentarían a Costa Rica.

Guatemala obtiene la medalla 300 de Juegos Centroamericanos 2025

El país obtendrá su séptimo título en la historia de los Juegos Deportivos Centroamericanos.

Derrota para Guatemala 

El día llegó, y tras varios días de descanso, donde Willy Coito Olivera pudo trabajar bien con la "Bicolor", los seleccionados se pararon en el estadio Cementos Progreso para darle batalla a los costarricenses e imponen las condiciones de favorito por se anfitrión.   

Pero la historia fue diferente, en 45 minutos los sueños se desvanecieron para los chapines ya que Costa Rica logró ventaja parcial de 0-2 con goles de Dax Palmer y Dylan Ramírez.

Guatemala en la parte final logró descontar por intermedio de Jair Asprilla, pero no les alcanzó el tiempo para empatar.

Con esta dolorosa derrota en casa en los máximos juegos deportivos centroamericanos, Guatemala deberá conformarse por ir a pelear por la semifinal ante el perdedor de la serie Panamá-El Salvador.

Los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 finalizarán este jueves 30 de octubre, y el país se quedará con el título general que da el medallero de estas justas. 

