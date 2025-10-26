Guatemala obtiene la medalla 300 de Juegos Centroamericanos

En el segundo domingo de actividades de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, la delegación chapina alcanza otro objetivo planteado para este evento deportivo: Obtener la medalla 300.
La noche del sábado, Guatemala cerró con un total de 289 medallas, ocupando la primera posición del medallero de estas justa deportivas, y quedando únicamente a 11 metales para alcanzar los tres centenares de medallas. Hasta ayer, se contabilizaban 128 oros, 94 platas y 67 bronces.
Y es así como este domingo 26 de octubre, el décimo día de competencias, Guatemala no solamente alcanza los 300 metales, sino alcanzó las 100 medallas de plata. Con anterioridad, había superado esa barrera respecto a los metales dorados.
La delegación anfitriona sigue demostrando su superioridad en el medallero general, ya que es líder desde el primer día de competencia, realizado el viernes 17 de octubre. Costa Rica y El Salvador son las dos delegaciones más cercanas a Guatemala, pero su total de medallas es: 154 para los panameños que son segundos y 146 para los salvadoreños que son terceros.
Eso sí, sacando de ventaja más de 85 medallas de oro, por consecuencia, el país terminará siendo el campeón de estos Juegos Centroamericanos 2025, y obtendrá el título por segunda vez de forma consecutiva ya que en la edición de Managua 2017, Guatemala también arrasó con las medallas.
Guatemala en los actuales Juegos Centroamericanos 2025: 132 oros, 98 platas y 70 bronces para un total de 300 (registro a las 13:40 horas del domingo 26 de octubre)
Se supera lo hecho en Managua 2017
Hace 8 años, en la edición de los XI Juegos Centroamericanos Managua 2017, Guatemala se proclamó campeón tras liderar el medallero general con 110 oros, 87 platas y 86 bronces.
Este fue el último antecedente de los Juegos Centroamericanos, realizados entre el 3 y el 17 de diciembre de 2017, cuando Nicaragua fue sede por primera vez en la historia.
Participaron una cifra récord de 3,500 atletas del anfitrión Nicaragua, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.
El evento multideportivo más importante de la región acogió en la capital nicaragüense a 433 atletas guatemaltecos, que después de 15 días de competencia conquistaron 283 medallas.
La delegación nacional, que compitió en 28 deportes, superó ampliamente en el podio del medallero a Costa Rica, segundo con 69 oros y 176 en total, y a Nicaragua, tercero con 55 oros y 211 en total.
Títulos de Guatemala en Juegos Centroamericanos
Con la edición 2025, Guatemala logrará su séptimo titulo a nivel centroamericano. A continuación, repasamos los logros alcanzados por las delegaciones chapinas a lo largo de la historia:
Ciudad de Guatemala 1986
- Tegucigalpa 1990
- San Pedro Sula 1997
- Guatemala 2001
- San José 2013
- Managua 2017
- Guatemala 2025.