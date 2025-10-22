 Guatemala llega a 200 medallas en Juegos Centroamericanos
Deportes

Guatemala llega a las 200 medallas en los Juegos Centroamericanos 2025

El pasado domingo, la delegación guatemalteca llegaba a sus primeros 100 metas, y tres días después vuelve a sumar un centenar de medallas.

El equipo de tenis de Guatemala ha sido parte importante de estas primeras 200 medallas para el país.
El equipo de tenis de Guatemala ha sido parte importante de estas primeras 200 medallas para el país. / FOTO: COG

La delegación de Guatemala que participa en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 logró en el sexto día de competiciones los 200 metales que le han permitido subir al podio de estas justas centroamericanas.

Guatemala es líder general del medallero de los Juegos Centroamericanos desde el primer día de competencias, sucedido el pasado viernes 17 de octubre, un día antes de la fecha oficial de este evento.

Hasta este miércoles 22 de octubre a las 20:35 horas, Guatemala tiene 87 medallas de oro, 62 de plata y 51 de bronce.

Solamente la delegación de Costa Rica ha superado el centenar de medalla, pero queda muy distante de darle alcance a los chapines, por lo que estos de forma anticipada podrían celebrar el título de campeones centroamericanos cuando la competición cumplirá su primera semana. Los ticos suman 38 oros, 46 platas y 40 bronces, para un total de 124 metales.

De acuerdo al medallero, Guatemala es líder con sus 200 medallas (86 oros), el segundo lugar es Costa Rica y el tercero Panamá y el cuarto El Salvador.

Los restantes tres países son Honduras, Nicaragua y Belice. En el caso de los hondureños y nicaragüenses han superado el medio centenar de metales.

Guatemala y los récords alcanzados en Juegos Centroamericanos 2025

Erick Gordillo es uno de los deportistas guatemaltecos más laureados de lo que van las justas deportivas centroamericanas.

El mejor guatemalteco

Érick Gordillo es sin duda alguna el atleta referente de estos Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. El chapín ha demostrado su valentía en cada una de sus competencias y ha logrado 11 metales de oro y una de bronce para un total de 12 metales centroamericanos, entre participaciones individuales y de equipo. Asimismo, ha logrado una serie de récords centroamericanos.

Gordillo ha dejado su nombre escrito con letras de oro y tinta indeleble en la piscina de Mazatenango, Suchitepéquez, la subsede de estos Juegos Centroamericanos. Érick logró oro en las siguientes especialidades de la natación:

  • 200 metros combinado individual
  • 100 metros dorso
  • 100 metros mariposa
  • 200 metros dorso
  • 200 metros libre
  • 200 metros mariposa
  • 400 metros combinado individual
  • 400 metros libre
  • Relevo 4x100 metros libre mixto (equipo)
  • Relevo 4x200 metros libre (equipo)
  • 4x100 metros combinado (equipo)
  • Relevo 4x100 metros libre (equipo) -bronce-
Guatemala alcanza sus primeras 100 medallas en Juegos Centroamericanos 2025

Conozca qué atletas se han bañado de oro durante estas justas deportivas, que tendrán mañana su ceremonia de inauguración.

