Guatemala y los récords logrados en Juegos Centroamericanos

Cerrando el sexto día de competencias de los XII Juegos Centroamericanos 2025, la delegación de Guatemala suma un total de 20 récords centroamericanos, sin duda alguna, una muestra del poder del talento que tiene el país y cada uno de sus atletas.
De esos 20 récords centroamericanos logrados por los atletas chapines, 14 pertenecen a la natación y 6 al atletismo. Dentro del deporte acuático, es Érick Gordillo que brilla con propia luz a arrebatar un total de 6 marcas individuales y dos más en equipo para un total de ocho nuevos registros centroamericanos.
Dentro del atletismo, también destacan Viviana Aroche y Mariandrée Chacón con dos marcas cada una.
Casi a mitad de esta edición de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, el país se acerca a su metal número 200, así como su medalla de oro número 100.
Récords centroamericanos de Guatemala
|No.
|Deporte
|Atleta
|Prueba
|Récord
|1
|Natación
|Érick Gordillo
|200 metros mariposa
|1:59.64 minutos
|2
|Natación
|Lucero Mejía
|50 metros dorso
|29:33 segundos
|3
|Natación
|Equipo (José Barrios, Óscar García, Roberto Gossman y Érick Gordillo)
|Relevo 4X200 metros libre
|7:43.62 minutos
|4
|Atletismo
|Viviana Aroche
|5,000 metros
|16:50.49 minutos
|5
|Atletismo
|Mariandrée Chacón
|100 metros
|11:66 segundos
|6
|Natación
|Érick Gordillo
|200 metros combinados
|2:02.61 minutos
|7
|Natación
|Melissa Diego
|100 metros dorso
|1:02.65 minutos
|8
|Atletismo
|Wienstan Mena
|110 metros valla
|13.78 segundos
|9
|Atletismo
|Mariandrée Chacón
|200 metros
|23.54 segundos
|10
|Natación
|Érick Gordillo
|100 metros dorso
|56.95 segundos
|11
|Natación
|Belén Morales
|100 metros libre
|56.98 segundos
|12
|Natación
|Érick Gordillo
|400 metros combinado
|4:23.99 minutos
|13
|Natación
|Érick Gordillo
|200 metros dorso
|2:05.43 minutos
|14
|Natación
|Equipo (Érick Gordillo, Roberto Gosmann, Belén Morales y Lucero Mejía)
|4X100 metros relevo libre
|3:40.12
|15
|Atletismo
|Viviana Aroche
|10,000 meros
|35:04.21 minutos
|16
|Atletismo
|Guillermo Rivas
|Decatlón
|6842 puntos
|17
|Natación
|Melissa Diego
|200 metros combinado
|2:21.55 minutos
|18
|Natación
|Érick Gordillo
|200 metros libre
|1:50.74 minutos
|19
|Natación
|Equipo (Lucero Mejía, Belén Morales, Melissa Diego y Emilia Sandoval)
|4X100 relevo libre femenino
|3:55.73 minutos
|20
|Natación
|Equipo (Belén Morales, Melissa Diego, Alejandra Alvarado y Emilia Sandoval)
|4X100 relevo combinado
|4:21.18 minutos