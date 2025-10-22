 Guatemala y los récords logrados en Juegos Centroamericanos
Deportes

Guatemala y los récords alcanzados en Juegos Centroamericanos 2025

Erick Gordillo es uno de los deportistas guatemaltecos más laureados de lo que van las justas deportivas centroamericanas.

Érick Gordillo ha destacado en estos Juegos Centroamericanos 2025
Érick Gordillo ha destacado en estos Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: COG

Cerrando el sexto día de competencias de los XII Juegos Centroamericanos 2025, la delegación de Guatemala suma un total de 20 récords centroamericanos, sin duda alguna, una muestra del poder del talento que tiene el país y cada uno de sus atletas.

De esos 20 récords centroamericanos logrados por los atletas chapines, 14 pertenecen a la natación y 6 al atletismo. Dentro del deporte acuático, es Érick Gordillo que brilla con propia luz a arrebatar un total de 6 marcas individuales y dos más en equipo para un total de ocho nuevos registros centroamericanos.

Dentro del atletismo, también destacan Viviana Aroche y Mariandrée Chacón con dos marcas cada una.

Casi a mitad de esta edición de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, el país se acerca a su metal número 200, así como su medalla de oro número 100.

Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025

La quinta jornada de natación dejó en evidencia el dominio de los atletas guatemaltecos y los avances de la región en competencias de alto nivel.

Récords centroamericanos de Guatemala 

No. Deporte  Atleta  Prueba  Récord 
1 Natación  Érick Gordillo 200 metros mariposa 1:59.64 minutos
2 Natación  Lucero Mejía 50 metros dorso 29:33 segundos
3 Natación  Equipo (José Barrios, Óscar García, Roberto Gossman y Érick Gordillo)  Relevo 4X200 metros libre 7:43.62 minutos  
4 Atletismo  Viviana Aroche  5,000 metros 16:50.49 minutos
5 Atletismo  Mariandrée Chacón 100 metros 11:66 segundos
6 Natación  Érick Gordillo 200 metros combinados 2:02.61 minutos
7 Natación   Melissa Diego 100 metros dorso 1:02.65 minutos
8 Atletismo  Wienstan Mena  110 metros valla 13.78 segundos 
9 Atletismo  Mariandrée Chacón 200 metros 23.54 segundos
10 Natación Érick Gordillo  100 metros dorso  56.95 segundos 
11 Natación  Belén Morales  100 metros libre  56.98 segundos 
12 Natación  Érick Gordillo  400 metros combinado  4:23.99 minutos 
13 Natación  Érick Gordillo  200 metros dorso  2:05.43 minutos
14 Natación  Equipo (Érick Gordillo, Roberto Gosmann, Belén Morales y Lucero Mejía) 4X100 metros relevo libre  3:40.12
15 Atletismo  Viviana Aroche  10,000 meros  35:04.21 minutos 
16 Atletismo  Guillermo Rivas Decatlón  6842 puntos 
17 Natación  Melissa Diego 200 metros combinado  2:21.55 minutos 
18 Natación  Érick Gordillo  200 metros libre 1:50.74 minutos 
19 Natación  Equipo (Lucero Mejía, Belén Morales, Melissa Diego y Emilia Sandoval) 4X100 relevo libre femenino  3:55.73 minutos 
20 Natación  Equipo (Belén Morales, Melissa Diego, Alejandra Alvarado y Emilia Sandoval) 4X100 relevo combinado  4:21.18 minutos

