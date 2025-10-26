Resultado del clásico de La Liga: Real Madrid vs. Barcelona

Este domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid enfrentó al Barcelona en una edición más del clásico español (edición 261), el cual correspondió a la fecha 10 de La Liga, y estaba en juego el liderato de la competición.
El clásico, que presentó a un Barcelona diezmado por una serie de lesiones de sus jugadores, tuvo un ritmo aceptable, pero donde las miradas recayeron en el árbitro César Soto Grado.
El colegial marcó una falta de Lamine Yamal sobre Vinícius en apenas 2 minutos de juego, pero tras ser llamado por el VAR, se determinó que, quien cometió el golpe fue "Vini" hacia Yamal.
Kylian Mbappé abrió el marcador a los 11 minutos de juego, pero de nuevo intervino el VAR y se marcó posición adelantada, y por consecuencia, anulación de la anotación del "Pichichi" de La Liga.
Real Madrid superba en cada línea al Barcelona y su premio a la constante ofensiva llegó al 20 con un gol del más insistente: Kylian Mbappé. Esta vez no el VAR no fue protagonista.
Llegando a media hora de juego, perdonó el Real Madrid: Dean Huijsen encaró a Wojciech Szczęsny y su remate fue resuelto de forma espectacular por el meta del Barcelona.
Real Madrid perdonó, lago que no hizo el Barcelona cuando al minuto 37 llegó el gol de Fermín López para igualar las acciones tras un fallo de Arda Güler.
En la recta final, minuto 42, Real Madrid se comió al Barcelona con un gol de Jude Bellingham, precedido de una asistencia de Vinícius. Al 45, anotó de nuevo Mbappé, pero lo hizo en posición adelantada, y el marcador al cerrar el primer tiempo quedó 2-1 a favor de los locales.
Real Madrid sigue de líder
El partido estaba abierto, y el segundo tiempo arrancó con todo. Era el 50, y Jude Bellingham se metía al área grande y cuando remataba había una mano de Eric García, pero el árbitro marcó tiro de esquina. El VAR intervino y tras una revisión, se marcó mano y penalti a favor del Real Madrid.
Al 51, Mbappé decidió ejecutar la pena máxima, pero su remate fue atajado soberbiamente por Wojciech Szczęsny para ser la figura del Barcelona y evitar una goleada de escándalo en este partido.
Al 67, Jude Bellingham anotaba ante asistencia de Brahim Diaz, pero se marcaba posición adelanta y se anulaba la jugada. Era el tercer gol anulado al cuadro madridista: Dos a Mbappé y uno a Bellingham.
Al 72, Xabi Alonso implementó dos variantes: Valverde y Vinícius por Carvajal y Rodrygo. Pero ahí vino el enésimo capítulo de irrespeto del futbolista brasileño, quien se molestó por la variante, le reprobó a su técnico y en vez de ir al banquillo decidió irse al vestuario, dejando una imagen negativa ante el mundo futbolero. Posteriormente fue obligado a regresar al banquillo blanco.
El partido terminó con el triunfo del Real Madrid por 2-1 con los goles de Mbappé y Bellingham e incrementó a 5 puntos la ventaja del liderato sobre el Barcelona. Los de Xabi Alonso son primeros con 27 puntos, los de Hansi Flick son segundos con 22 unidades.