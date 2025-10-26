 Ronald Araújo sobre Lamine Yamal: "Es un gran profesional"
Deportes

Ronald Araújo describe a Lamine Yamal como "un gran profesional"

Por su parte, Marcus Sorg, asistente de Hansi Flick, dijo que no vio quién empezó la pelea al final del clásico donde estuvo involucrado Lamine Yamal.

Lamine Yamal fue encarado por varios jugadores del Real Madrid
Lamine Yamal fue encarado por varios jugadores del Real Madrid / FOTO: EFE

Ronald Araújo, central uruguayo del Barcelona, lamentó la derrota frente al Real Madrid (2-1), dijo que se marchan "tristes" del Santiago Bernabéu, y arropó a su compañero Lamine Yamal, que fue el foco de los silbidos de la afición blanca tras unas declaraciones que hizo esta semana criticando a su rival, calificándolo como "un gran profesional".

"Estoy triste porque perdimos el clásico contra el mayor rival pero tenemos que tener tranquilidad porque queda mucha Liga", dijo Araújo, que evitó hablar de la tangana que se produjo al término del partido en la zona de los banquillos entre jugadores de uno y otro equipo y que al final se trasladó al césped.

"No vi lo que pasó, yo solo fui a separar", comentó el futbolista uruguayo, que también evitó hablar de las declaraciones de su compañero Lamine Yamal esta última semana en las que insinuaba que el Real Madrid podía robar.

"No voy a hablar de Lamine Yamal. Es un gran profesional, de los mejores del mundo y estoy contento que esté con nosotros. Es mayor de edad y sabe lo que tiene que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y creyendo en lo que hacemos", concluyó.

Postura de Marcus Sorg

El alemán Marcus Sorg, segundo entrenador del Barcelona, que dirigió desde el banquillo al equipo azulgrana por la sanción a Hansi Flick, no quiso entrar a valorar las dos tanganas al final del clásico contra el Real Madrid y señaló que "no" sabe quién las empezó.

"Sinceramente, no me he dado cuenta. No sé quién ha empezado. Había mucha gente entre los banquillos, gritando... Pero ya está. Hay que concentrase en el partido", dijo en rueda de prensa.

El clásico terminó con tanganas. Una, tras la expulsión de Pedri en el minuto 100 en la zona técnica, con futbolistas lesionados incluidos, y otra, instante después, tras la conclusión del encuentro.

Dani Carvajal se dirigió a Lamine Yamal haciéndole un gesto de que "habla mucho" y Vinícius tuvo que ser sujetado por parte del cuerpo técnico del Real Madrid tras un enganchón verbal con Lamine camino a vestuarios.

Frenkie De Jong sale en defensa de Lamine Yamal tras polémicas declaraciones

El Real Madrid-Barcelona terminó con bronca tras los reclamos por parte de los jugadores madridistas a Lamine Yamal.

*Información EFE.

