Ronald Araújo sobre Lamine Yamal: "Es un gran profesional"

Ronald Araújo, central uruguayo del Barcelona, lamentó la derrota frente al Real Madrid (2-1), dijo que se marchan "tristes" del Santiago Bernabéu, y arropó a su compañero Lamine Yamal, que fue el foco de los silbidos de la afición blanca tras unas declaraciones que hizo esta semana criticando a su rival, calificándolo como "un gran profesional".
"Estoy triste porque perdimos el clásico contra el mayor rival pero tenemos que tener tranquilidad porque queda mucha Liga", dijo Araújo, que evitó hablar de la tangana que se produjo al término del partido en la zona de los banquillos entre jugadores de uno y otro equipo y que al final se trasladó al césped.
"No vi lo que pasó, yo solo fui a separar", comentó el futbolista uruguayo, que también evitó hablar de las declaraciones de su compañero Lamine Yamal esta última semana en las que insinuaba que el Real Madrid podía robar.
"No voy a hablar de Lamine Yamal. Es un gran profesional, de los mejores del mundo y estoy contento que esté con nosotros. Es mayor de edad y sabe lo que tiene que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y creyendo en lo que hacemos", concluyó.
#ElClásico | Previo al clásico español, Lamine Yamal mencionó en un live con Ibai Llanos en la Kings League, que el Real Madrid robaba, declaraciones que no cayeron bien en el ambiente madridista.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 26, 2025
Visite nuestro sitio web ??? https://t.co/GkB9E31ncF pic.twitter.com/Fr0TILtib3
Postura de Marcus Sorg
El alemán Marcus Sorg, segundo entrenador del Barcelona, que dirigió desde el banquillo al equipo azulgrana por la sanción a Hansi Flick, no quiso entrar a valorar las dos tanganas al final del clásico contra el Real Madrid y señaló que "no" sabe quién las empezó.
"Sinceramente, no me he dado cuenta. No sé quién ha empezado. Había mucha gente entre los banquillos, gritando... Pero ya está. Hay que concentrase en el partido", dijo en rueda de prensa.
El clásico terminó con tanganas. Una, tras la expulsión de Pedri en el minuto 100 en la zona técnica, con futbolistas lesionados incluidos, y otra, instante después, tras la conclusión del encuentro.
Dani Carvajal se dirigió a Lamine Yamal haciéndole un gesto de que "habla mucho" y Vinícius tuvo que ser sujetado por parte del cuerpo técnico del Real Madrid tras un enganchón verbal con Lamine camino a vestuarios.
