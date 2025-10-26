 Tremendo enfado de Vinícius al ser sustituido en el clásico
Deportes

Las imágenes captaron la atención mundial y ha generado una serie de críticas para el futbolista madridista.

Vinícius mostró su enfado tras ser sustituido por su técnico Xabi Alonso
Vinícius mostró su enfado tras ser sustituido por su técnico Xabi Alonso / FOTO: EFE

El brasileño Vinícius Junior fue sustituido en el minuto 72 del clásico entre Real Madrid y Barcelona y se encargó de dejar claro su enfado. Aspavientos, gestos y palabras hacia su entrenador, Xabi Alonso, para mostrarle su descontento con el cambio. Ni se miraron cuando ‘Vini’ salió del terreno de juego y el brasileño se fue directamente al vestuario.

Sebas Parrilla, segundo entrenador del Real Madrid, quiso tranquilizarle cuando parecía dirigirse al banquillo para ver con sus compañeros el final del partido, pero Vinícius acabó yéndose al vestuario, aunque volvió al banquillo minutos después.

Por el camino, fue Rodrygo, quien entró en su lugar, el que le tendió la mano a su compatriota, quien, sin mucho interés, le chocó la mano mientras no dejaba de mostrar su enfado por el cambio.

Un Vinícius que dejó el clásico tras firmar un partido con protagonismo ofensivo. En regates, cinco de seis completados, y dejando el sello del inicio del 2-1 del Real Madrid, en el que el brasileño dejó atrás a Koundé para ganar ventaja, sirvió el balón a Militao y este asistió a Bellingham para el gol.

Sin embargo, esto no le valió para completar el encuentro y Xabi, en la segunda ronda de cambios, optó por sustituirle y en su lugar entró un Rodrygo fresco, con la orden de involucrarse también en una tarea defensiva que ‘Vini’ no cumplió a rajatabla, como demostraron los gestos de Huijsen y Arda Güler en el minuto 60 pidiéndole que bajara a defender.

Una relación Vinícius-Xabi que se tensa de nuevo, después de que en el inicio de temporada el brasileño fuera suplente en dos de los cinco primeros partidos, estreno en Liga de Campeones incluido.

Triunfo del Real Madrid

Un gol del francés Kylian Mbappé en el minuto 20 y otro de Jude Bellingham en el 42 superaron el de Fermín López en el 37 y dieron la victoria al Real Madrid ante el Barcelona (2-1) en un clásico que deja al conjunto blanco reforzado en el liderato de La Liga, con cinco puntos de ventaja respecto a los azulgranas.

Clásico en el que el Real Madrid vio anulados tres goles por fuera de juego -dos de Mbappé y uno de Bellingham-, en el que el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el minuto 2 y concedió otro por mano de Eric García que Szczesny paró a Mbappé en el 52.

Jude Bellingham da triunfo al Real Madrid en el clásico español

El VAR se convirtió en protagonista durante el clásico español que definía liderato en la liga española.

*Información EFE.

