Guatemala gana oro en el futsala femenino

La Selección Femenina de Futsal de Guatemala hizo historia al conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2025, tras vencer con autoridad a Panamá por un marcador de 6-2 en la gran final. El combinado nacional mostró un dominio absoluto desde los primeros minutos, dejando claro su poderío y confirmando el excelente nivel que ha mantenido a lo largo del torneo. Con este triunfo, las guatemaltecas consolidan su lugar como una de las potencias regionales en esta disciplina.
Las grandes protagonistas del encuentro fueron Wendy Pineda y Silvia Godoy, quienes brillaron con luz propia al marcar un doblete cada una. Sus goles fueron determinantes para encaminar la victoria y sellar el sueño dorado para Guatemala. El trabajo en conjunto del equipo, la solidez defensiva y la precisión en la definición fueron las claves del éxito, dejando sin opciones a la selección panameña, que poco pudo hacer ante el ímpetu y talento de las guatemaltecas.
Guatemala, amplio dominador en los Juegos Centroamericanos
Este nuevo oro refuerza el dominio de Guatemala en el medallero general de los Juegos Centroamericanos 2025. El país supera ya las 300 medallas totales y se acerca a las 150 preseas doradas, reafirmando una actuación histórica. La meta de alcanzar las 200 medallas de oro está cada vez más cerca, un logro sin precedentes que marcaría un antes y un después en la historia del deporte guatemalteco.
Los Juegos Centroamericanos 2025 concluirán el próximo 30 de octubre, tras varios días de intensa competencia. Desde el inicio, Guatemala ha sido la gran protagonista del evento, manteniendo una ventaja considerable sobre el resto de naciones participantes. El oro obtenido por la Selección Femenina de Futsal no solo suma una nueva alegría al país, sino que también simboliza el esfuerzo, la entrega y el crecimiento constante del deporte femenino guatemalteco.
