 Jimena Gómez, la modelo que conquista la Vuelta a Guatemala
Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemala

La modelo afirma estar "enamorada de Guatemala" y no es para menos: los paisajes de Río Dulce y los pueblos alrededor del lago de Atitlán son sus destinos favoritos para visitar.

Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemala - Alex Meoño
Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemala / FOTO: Alex Meoño

En el vibrante escenario de la Vuelta a Guatemala 2025, no solo las bicicletas son protagonistas. Entre los coloridos paisajes y la adrenalina de la competencia, una figura sobresale en el evento: Jimena Gómez Ramírez, una modelo colombiana que ha encontrado en Guatemala un hogar y una nueva misión en su carrera.

Jimena, nacida en Medellín el 26 de septiembre, es una modelo que llama la atención no solo por su altura de 1.75 metros y sus medidas de 94-68-100, sino también por la calidez que imprime a cada trabajo que realiza. Esta joven ha estado modelando desde que salió del colegio, acumulando una experiencia de ocho años en la industria. Sin embargo, desde hace tres años, ha encontrado en Guatemala un lugar que le inspira y que ha transformado su carrera.

Desde su llegada, Jimena ha trabajado continuamente con varios marcas guatemaltecas y participa por cuarta ocasión en la Vuelta a Guatemala. La modelo afirma estar "enamorada de Guatemala" y no es para menos: los paisajes de Río Dulce y los pueblos alrededor del lago de Atitlán son sus lugares favoritos, donde ha disfrutado de la belleza natural y la hospitalidad guatemalteca. "Me encanta la gente, los paisajes y el calor humano que Guatemala tiene para ofrecer," dice con una sonrisa.

Jimena no solo se destaca en el mundo de la moda, sino que también tiene metas claras a nivel personal y profesional. A corto plazo, espera graduarse como mercadóloga, mientras que su sueño a largo plazo es crear su propia marca de ropa. En cada proyecto y en cada objetivo que se propone, Jimena refleja su personalidad sensible y su sentido de justicia. Es una persona que se describe como amorosa, tierna y respetuosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás y comprometida con causas que aporten al bienestar del prójimo.

Su dedicación y profesionalismo le han permitido ser una de las figuras que complementan la Vuelta a Guatemala, un evento donde la emoción de la competencia y la belleza del país se entrelazan. Jimena es un claro ejemplo de cómo el talento internacional puede integrarse y enriquecer las tradiciones y el ambiente guatemalteco. Con su mirada fija en el futuro, Jimena sigue sumando experiencias en Guatemala, un país que la ha acogido y que se ha convertido en una fuente de inspiración para ella.

Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemala - Alex Meoño

