 Kevin De Bruyne estará varios meses fuera de las canchas
Deportes

Kevin De Bruyne estará varios meses fuera de las canchas

El mediocampista belga no volverá a jugar hasta 2026, debido a una grave lesión que sufrió en el bíceps femoral de su pierna derecha.

Kevin De Bruyne, jugador del SSC Napoli - EFE
Kevin De Bruyne, jugador del SSC Napoli / FOTO: Agencia EFE

El futbolista belga Kevin De Bruyne, actual centrocampista del Nápoles, estará fuera de los terrenos de juego hasta inicios de 2026 debido a una grave lesión en el bíceps femoral derecho. El contratiempo se produjo durante el partido ante el Inter de Milán, justo después de anotar el primer gol del encuentro desde el punto de penalti. Apenas convirtió el tanto, el jugador mostró claros signos de dolor y, tras recibir atención médica, abandonó el campo sin poder apoyar la pierna afectada, lo que encendió las alarmas en el conjunto napolitano.

El club italiano confirmó la gravedad de la lesión a través de un comunicado oficial: "Tras la lesión sufrida durante el partido contra el Inter, Kevin De Bruyne se sometió a exámenes médicos que revelaron una lesión de alto grado en el bíceps femoral del muslo derecho. El futbolista ya ha comenzado el proceso de rehabilitación". Aunque el Nápoles no precisó un tiempo exacto de recuperación, las estimaciones médicas indican que este tipo de dolencias requieren al menos tres meses de reposo y tratamiento, por lo que su regreso se prevé para los primeros meses de 2026.

Los números de De Bruyne

De Bruyne, quien llegó al Nápoles durante el último mercado de verano procedente del Manchester City, había tenido un inicio de temporada destacable. El mediocampista fue titular en 10 de los 11 partidos disputados hasta ahora, sumando cuatro goles y dos asistencias, además de protagonizar un emotivo reencuentro con su antiguo club en el Etihad Stadium. Su presencia se había convertido en un pilar fundamental del esquema de Antonio Conte, quien ahora deberá reorganizar su mediocampo ante la sensible baja del belga.

El técnico italiano afronta un complicado panorama en el centro del campo, ya que además de la ausencia de De Bruyne, deberá prescindir en enero del camerunés Frank Zambo Anguissa, convocado para la Copa África, y del esloveno Stanislav Lobotka, también lesionado. Ante esta situación, Conte podría optar por devolver al escocés Scott McTominay a su posición natural en el eje del mediocampo o incluso reforzarse en el mercado invernal. La lesión de De Bruyne representa un duro golpe para el Nápoles, que pierde temporalmente a una de sus figuras más talentosas justo cuando buscaba consolidar su posición en la Serie A y en Europa.

Foto embed
Kvin de Bruyne con el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis - @ADeLaurentiis

