La Juventus se queda sin director técnico

La Juventus de Turín atraviesa un nuevo terremoto institucional y deportivo tras confirmar este lunes la destitución del técnico croata Igor Tudor, quien deja el cargo después de una racha negativa de ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria. El club comunicó oficialmente su decisión a través de un comunicado en el que también se informó la salida de todo su cuerpo técnico. En su lugar, el equipo será dirigido de manera provisional por Massimo Brambilla, actual entrenador del Juventus Next-Gen, conjunto filial que milita en la Serie C italiana.
La derrota del pasado domingo ante la Lazio (1-0) terminó por sentenciar la continuidad de Tudor, que ya venía siendo cuestionado por los resultados y el bajo nivel futbolístico del equipo. La ‘Vecchia Signora’ no gana desde el 13 de septiembre, cuando superó al Inter de Milán por 4-3 en el clásico italiano. Desde entonces, acumuló cinco empates y tres derrotas, sumergiéndose en una profunda crisis de identidad y juego. A pesar de haber mostrado una versión competitiva frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el rendimiento general fue insuficiente para mantener la confianza de la directiva.
Los candidatos para el banquillo de la Juventus
Tudor había asumido el mando en marzo pasado, tras la destitución de Thiago Motta, y en su primer ciclo logró cumplir con el objetivo de clasificar al equipo a la Liga de Campeones. Su desempeño en las nueve jornadas finales de la temporada anterior le valió una renovación de contrato hasta 2027. Incluso dirigió a la Juventus en el Mundial de Clubes de la FIFA, donde mostró un inicio prometedor. Sin embargo, la falta de resultados recientes y la evidente pérdida de rumbo del proyecto deportivo terminaron por precipitar su salida.
Massimo Brambilla asumirá de forma interina mientras la directiva define al nuevo entrenador. Según reportes del periodista Fabrizio Romano, Luciano Spalletti y Raffaele Palladino figuran entre los principales candidatos para tomar las riendas del conjunto bianconero.
Se espera que en las próximas horas el director general, Damien Comolli, tome una decisión definitiva. Mientras tanto, Brambilla debutará al frente del primer equipo este miércoles, cuando la Juventus reciba al Udinese en el Juventus Stadium, con la difícil tarea de intentar devolver la confianza y la competitividad a un club que no atraviesa su mejor momento.