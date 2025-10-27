 Previa de la etapa 5 de la Vuelta Guatemala 2025
La tierra del café recibe la "etapa reina" de la Vuelta Guatemala 2025

San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, engalanará su territorio con la serpiente multicolor de la Vuelta Ciclística Internacional.

Vuelta a Guatemala 2025
Vuelta a Guatemala 2025 / FOTO: Alejandro Chet

Este martes 28 de octubre, los apasionados por el ciclismo disfrutarán de la denominada "Etapa reina" de la Vuelta Guatemala 2025, la cual solo será de 109.3 kilómetros, pero en un terreno montañoso que sacará de su zona de confort a muchos ciclistas y para algunos será un terreno conocido y dominante.

La 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2025, que comenzó el pasado viernes 24 de octubre, celebrará este martes su quinta etapa, y con ello se marca la mitad de la competencia.

Retalhuleu, la "Capital del Mundo", dado su situación turística, verá cómo alrededor de 130 ciclistas partirán desde las 10:00 horas desde el parque de Retalhuleu en una salida controlada hacia el punto cero ubicado en Bike Stop.

Cuatro premios de montaña y tres metas volantes conformarán los premios intermedios de este evento ciclístico que terminará en San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.  

Es una etapa especializada para los escaladores, pero también una gran oportunidad para el salto de autoridad por parte de un ciclista nacional. Se espera que mañana un gran porcentaje de la Vuelta se defina, y el público espera que salten los nacionales para conquistar la montaña.

Actualmente, Cristian Muñoz del NU Colombia es el líder general de la competición, y espera no claudicar ante los expertos en ese terreno.

El mexicano Carlos Macpherson se impone en Coatepeque

Tras 191.6 kilómetros, la “Ciudad de las Gardenias” recibió a la caravana ciclística de la Vuelta a Guatemala 2025.

Los líderes de las especialidades

  • Ganador de etapa: Carlos Macpherson (MEX)
  • Líder general: Cristian Muñoz (COL)
  • Mejor Sub-23: Oscar Garzón (COL)
  • Mejor guatemalteco: Edgar Torres
  • Líder de la regularidad: Carlos Macpherson (MEX)
  • Líder de la montaña: Nicolás Paredes (COL)
  • -Líder de metas volante: Juan Pablo Rendón (COL)

Clasificación general individual 

NO. NOMBRE  TIEMPO 
1. Cristian Muñoz (COL) 15:48.22 horas 
2. Carlos Gutiérrez (COL) a 13 segundos 
3. Oscar Garzón (COL) a 26 segundos 

Meta en San Rafael Pie de la Cuesta

San Marcos recibirá la quinta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala, y lo hace en un municipio lleno de cultura.

San Rafael Pie de la Cuesta es un municipio del departamento de San Marcos, en el altiplano occidental de Guatemala. Su riqueza cultural se manifiesta en una combinación vibrante de tradiciones maya-mam, devoción religiosa, artesanías y costumbres agrícolas que han perdurado generaciones.

El café de San Rafael tiene Denominación de Origen. La Feria del Café (enero) resalta la identidad productiva con cataciones y concursos.

Entre su gastronomía se encuentran comidas tradicionales como los boxboles (tamalitos de masa con frijol y hoja de chipilín), caldo de res con verduras de la región, chuchitos y atol de masa. Además, atol shuco y café cultivado en fincas locales.

Foto embed
Altimetría de la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 - EU Digital

