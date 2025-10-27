Resultado de la cuarta etapa de la Vuelta Guatemala 2025

Este lunes 27 de octubre, la serpiente multicolor de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2025 tomó el recorrido de la cuarta etapa, la más extensa hasta el momento, ya que fueron 191.6 kilómetros entre Ciudad Vieja, Sacatepéquez, y Coatepeque, Quetzaltenango.
Con más de 130 ciclistas, la caravana se perfiló hacia la calurosa Costa Sur, para disputar en Santa Lucía Cotzumalguapa la primera meta volante. Tras una hora con nueve minutos, el grupo llegó compacto a este punto, el kilómetro 63.3 de recorrido. El ganador de ese paso intermedio fue el irlandés Cormac Macgeough, quien pertenece al equipo mexicano del Canel’s Java.
Pasado Santa Lucía Cotzumalguapa, los ciclistas mexicanos del Olinka Specialized, Carlos Macpherson y Ulises Castillo, saltaron del pelotón y se fueron en una fuga que alcanzó hasta los 4:20 minutos.
El calor era inclemente, el señor Sol también hacía su papel en contra de los ciclistas, pero estos gracias a su exigente preparación iban surfeando estos elementos climáticos característicos del "País de la Eterna Primavera".
Macpherson y Castillo pasaron en soledad el popular cruce de Cocales, pero fueron alcanzados por Jeen De Jong (NED), Christopher Jurado (PAN) y Jonathan Restrepo (COL), para poner un quinteto de ciclistas al frente de la competencia de cara a la segunda meta volante. Ellos sacaron ventaja de hasta 5:05 minutos al pelotón perseguidor.
En San Antonio Suchitepéquez, el colombiano Jonathan Restrepo se llevaba la segunda meta volante del día, y repetiría en la tercera y última de esta etapa, la ubicada en la entrada a Las Palmas, Retalhuleu. El mexicano Ulises Castillo hacía podio en ambas también: En San Antonio fue segundo y en Retalhuleu tercero.
Un cierre de infarto
Saliendo de "Reu", la diferencia del quinteto líder hacia el pelotón perseguidor era de 4:54 minutos. Los ciclistas se dirigían del kilómetro 151.2 al 175.2 donde estaría el último premio intermedio: Premio de montaña La Hulera.
Para el segundo premio de montaña, el pelotón ya había recortado a 2:50 minutos y era cuestión de tiempo para que alcanzara al pelotón de cinco ciclistas que encabezó gran parte la competencia.
En La Hulera ganó Jeen De Jong (NED), y el podio lo completó Carlos Macpherson (MEX), Ulises Castillo (MEX) y Jonathan Restrepo (COL).
Los últimos cinco kilómetros fueron dramáticos y muy emotivos, pero en la calzada principal de Coatepeque, la "Ciudad de las Gardenias", el gran ganador fue el mexicano Carlos Macphersoncon más de 4 horas, 21 minutos y 22 segundos de recorrido.
El segundo lugar fue para Christoper Jurado de Panamá a 5 segundos del ganador, y el tercer puesto para Ulises Castillo de México a 11 segundos de su compañero de equipo, Carlos Macphersoncon.
Clasificación general individual tras cuatro etapas
|No.
|Nombre
|Tiempo
|1.
|Cristian Muñoz (COL)
|15:48.22 horas
|2.
|Carlos Gutiérrez (COL)
|a 13 segundos
|3.
|Oscar Garzón (COL)
|a 26 segundos
Premiso intermedios de la cuarta etapa
|METAS VOLANTE
|GANADORES
|1. Santa Lucia Cotzumalguapa, kilómetro 63.3
|1. Cormac Macgeough (IRL) / 2. Juan Pablo Rendón (COL) / 3. Yeison Reyes (COL)
|2. Gasolinera Petrogas San Antonio, kilómetro 117.5
|1. Jonathan Restrepo (COL) / 2. Ulises Castillo (MEX) / 3. Jeen De Jong (NED)
|3. Entrada a Las Palmas Retalhuleu, kilómetro 151.2
|1. Jonathan Restrepo (COL) / 2. Carlos Macpherson (MEX) / 3. Ulises Castillo (MEX)
|PREMIOS DE MONTAÑA
|GANADORES
|1. Entrada a Mazatenango, de 4ta. categoría, kilómetro 131
|1. Ulises Castillo (MEX)
|2. La Hulera, 2da. Categoría, 175.2
|1. Jeen De Jong (NED) / 2. Carlos Macpherson (MEX) / 3. Jonathan Restrepo (COL) / 4. Ulises Castillo (MEX)