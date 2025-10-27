Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 16

Deportivo Mixco derrotó a Atlético Mictlán en el arranque de la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 con un marcador de 2-1, anotaciones de Jeshua Urízar y un autogol de Rigoberto Hernández. Esta vez no se hizo presente el goleador del campeonato, el argentino Nicolás Díaz, pero se mantiene firme en la primera posición de los artilleros y está cerca de ganar de nuevo el título individual de máximo goleadores de la fase de clasificación.
Nicolás Martínez suma 14 goles y mantiene ventaja de 7 tantos sobre su más cercano perseguidor, el jugador de Municipal José Carlos Martínez, quien logró anotar en el triunfo y goleada de Municipal sobre Deportivo Malacateco el pasado sábado.
Nicolás Martínez se encamina a ganar su segundo trofeo de goleador de forma consecutiva, ya que en el cierre de la campaña 2024-2025, Torneo Clausura 2025, también fue el goleador, pero con 11 tantos.
De las últimas 10 campañas, Nicolás Martínez mantiene igualado los goles (14) que le terminaron dando el título de goleador a Danilo Guerra (Apertura 2016), Agustín Herrera (Clausura 2017), Janderson Pereira (Apertura 2017) y Matías Rotondi (Clausura 2023), por lo que un gol más y superará la marca de esos artilleros.
Al llegar a 15 goles, Martínez estaría igualando la cuota goleadora de Juan Valenzuela (Clausura 2016), Agustín Herrera (Clausura 2018) y Matías Rotondi (Apertura 2021), siempre tomando los datos de los goleadores de la última década.
Las marcas que se ven imposible de igualar o superar para Nicolás Martínez, pero que es un gran reto personal son las impuestas por Ramiro Roca, quien terminó siendo goleador con 19 tantos en el Apertura 2019 y 21 en el Apertura 2021.
Tabla de goleadores tras 16 fechas
|NO.
|JUGADOR
|CLUB
|GOLES
|1
|Nicolás Martínez (ARG)
|Mixco
|14
|2
|Carlos Martínez (GUA)
|Municipal
|7
|3
|Juan Apaolaza (ARG)
|Antigua
|6
|4
|Uriel Amaral (URU)
|Cobán Imperial
|5
|5
|Alejandro Galindo (GUA)
|Aurora
|5
Los partidos restantes de Deportivo Mixco
Actualmente, el cuadro "Chicharronero" es líder con 35 puntos, tras 16 fechas disputadas. Al cuadro que dirige el técnico Fabricio Benítez le restan jugar 6 partidos, los cuales deberá aprovechar Nicolás Martínez para ir en busca de esas marcas.
- Jornada 17: Mixco-Antigua
- Jornada 18: Guastatoya-Mixco
- Jornada 19: Mixco-Municipal
- Jornada 20: Marquense-Mixco
- Jornada 21: Mixco-Achuapa
- Jornada 22: Aurora-Mixco.